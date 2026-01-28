”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tinus Luc Koblar och Håvard Østrem Salsten tackar nej till Norges landslag.

I stället väljer duon att stanna i SHL och spela för sina klubblag.

Tinus Luc Koblar och Håvard Østrem Salsten nobbar Norge. Foto: Bildbyrån

Förra veckan plockade Norge ut sitt landslag som skulle spela landskamper mot Ungern och Österrike. Problemet är bara att landskamperna spelas nästa vecka, och de fyra SHL-norrmännen skulle därför missa två matcher med sina klubblag.

Tidigt stod det däremot klart att Örebros Noah Steen, tillsammans med Malmös Petter Vesterheim, tackar nej till landslaget för att i stället stanna kvar i SHL.

– Det är för Örebros skull. Det var ett jättesvårt beslut, sade Steen till Nerikes Allehanda efter beskedet.

Ny duo nobbar Norge – för SHL-spel

Nu står det klart att ytterligare två spelare väljer att nobba spel med Norge. Det handlar om Tinus Luc Koblar i Leksand samt Håvard Østrem Salsten i Djurgården som tackar nej till landslaget. De väljer att prioritera spel med sina klubblag före landslaget och står därför över matcherna mot Ungern och Österrike nästa vecka.

Norge meddelar sedan att BIK Karlskoga-backen Sander Vold Engebråten och Färjestads forwardstalang Mikkel Eriksen kallas in för att ersätta. För 18-årige Eriksen innebär det nu att han kommer att få göra debut i A-landslaget.

Flere forfall for #Hockeygutta:

Håvard Østrem Salsten, Kristian Østby og Tinus Koblar erstattes av Philip Granath (Frisk Asker), Sander Vold Engebråten (BIK Karlskoga) og Mikkel Eriksen (Färjestad). — Norges Ishockeyforbund (@norskishockey) January 28, 2026

Tinus Luc Koblar har tagit en stor roll i Leksand redan som 18-åring och varit en viktig spelare under årets säsong. Han har gjort fem mål och tio poäng på 34 matcher i SHL den här säsongen. Håvard Østrem Salsten värvades till Djurgården inför säsongen och imponerade tidigt vilket ledde till att han fick ett nytt tvåårskontrakt av DIF. 25-åringen har nu dock hamnat i en rejäl svacka och har gått poänglös från 23 raka matcher i SHL. Dessförinnan hade han gjort nio poäng på 14 matcher.

