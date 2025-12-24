”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Djurgården bjuder på en julklapp till sina supportrar.

Norske forwarden Håvard Salsten har förlängt sitt kontrakt med DIF till 2028.

– Vi är jätteglada över att han väljer att stanna kvar hos oss, säger Niklas Wikegård.

Håvard Salsten skriver ett nytt avtal med Djurgården. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Nyligen förlängde Djurgården avtalet med comebackande veteranen Jacob Josefson. Nu kommer DIF med ytterligare en positiv nyhet.

Djurgården förlänger nämligen med ytterligare en forward. Den här gången är det 25-årige Håvard Salsten som skriver ett nytt tvåårskontrakt med Stockholmsklubben.

– Jag är superstolt och tacksam för två nya år här! Det ska bli väldigt kul att jobba vidare med det lag och den grupp som vi har på den resa som vi är inne på, säger Salsten på klubbens hemsida.

Håvard Salsten stannar i Djurgården

Håvard Salsten värvades till Djurgården inför säsongen efter att ha vunnit NM-guld med Storhamar förra säsongen. När norrmannen skrev på för DIF var det osäkert om de skulle spela i SHL eller HockeyAllsvenskan.

Salsten, som har spelat tre VM med Norge, har sedan hanterat steget till SHL på ett fint sätt och blivit en uppskattad spelare i Djurgården. Under säsongen har han noterats för fyra mål och nio poäng på 28 matcher.

– Vi är jätteglada över att han väljer att stanna kvar hos oss. Håvard har redan visat vad han går för och att han klarar av den här nivån med besked. Dessutom är han i en fin ålder, vilket gör att han bara kommer att bli bättre, säger Niklas Wikegård i ett uttalande.

Efter att ha förlängt kontrakten med både Salten och Josefson har Djurgården nu 14 spelare från nuvarande truppen som även har kontrakt över nästa säsong.

