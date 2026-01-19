”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tinus Luc Koblar är en av flera SHL-spelare som har blivit uttagen i Norges landslag. Där de då kommer att missa två SHL-omgångar i början av februari.

Norge har tagit ut sitt lag till nästa landslagssamling. Den femte och sjunde februari kommer de att möta Ungern respektive Österrike i Oslo. I Patrick Thoresens trupp finns också flera SHL-spelare.

Håvard Salsten (Djurgården), Noah Steen (Örebro), Tinus Luc Koblar (Leksand) och Petter Vesterheim (Malmö) är alla med i truppen. Kruxet är då att matcherna spelas på samma dagar som två SHL-omgångar. Torsdag och lördag under vecka sex är det fulla omgångar i ligan. Samtidigt meddelade Örebro att Steen har tackat nej till samlingen för att inte missa några matcher. Det återstår att se med de andra just nu om det blir spel i Norge eller om de blir kvar i Sverige.

Där framför allt Leksand kan drabbas av ett tungt tapp. Tinus Luc Koblar är en av deras toppcentrar och en viktig spelare för masarna. Men i kampen om att undvika kvalet kan man nu behöva klara sig utan honom i två omgångar. Precis som de andra klubbarna som har spelare iväg.

Noterbart också är att Örebros talang Niklas Aaram-Olsen, född 2008, tar en plats i truppen. 17-åringen har öst in poäng i U20 Nationell och står även noterad för elva matcher i SHL.

Hela Norges trupp

Målvakter

Henrik Haukeland, Straubing Tigers

Markus Stensrud, Storhamar



Backar

Isak Hansen, Vimmerby

Sander Hurrød, Storhamar

Mattias Nørstebø, Stavanger Oilers

Gabriel Koch, Vålerenga

Christian Kåsastul, Frisk Asker

Andreas Klavestad, Stavanger Oilers

Kristian Østby, Stavanger Oilers

Forwards

Andreas Martinsen, Storhamar

Håvard Østrem Salsten, Djurgården

Thomas Olsen, Jukurit

Jacob Berglund, Storhamar

Tinus Luc Koblar, Leksand

Noah Steen, Örebro*

Niklas Aaram-Olsen, Örebro

Petter Vesterheim, Malmö

Samuel Solem, Östersund IK

Martin Rønnild, Storhamar

Eirik Østrem Salsten, Iserlohn Roosters

Fredrik Bjørndal, Frisk Asker

Aron Jessli, Lørenskog

*Har tackat nej till landslagsuppdraget.

