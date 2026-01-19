Tunga tappet: Talangen försvinner på landslagsuppdrag
Tinus Luc Koblar är en av flera SHL-spelare som har blivit uttagen i Norges landslag. Där de då kommer att missa två SHL-omgångar i början av februari.
Norge har tagit ut sitt lag till nästa landslagssamling. Den femte och sjunde februari kommer de att möta Ungern respektive Österrike i Oslo. I Patrick Thoresens trupp finns också flera SHL-spelare.
Håvard Salsten (Djurgården), Noah Steen (Örebro), Tinus Luc Koblar (Leksand) och Petter Vesterheim (Malmö) är alla med i truppen. Kruxet är då att matcherna spelas på samma dagar som två SHL-omgångar. Torsdag och lördag under vecka sex är det fulla omgångar i ligan. Samtidigt meddelade Örebro att Steen har tackat nej till samlingen för att inte missa några matcher. Det återstår att se med de andra just nu om det blir spel i Norge eller om de blir kvar i Sverige.
Där framför allt Leksand kan drabbas av ett tungt tapp. Tinus Luc Koblar är en av deras toppcentrar och en viktig spelare för masarna. Men i kampen om att undvika kvalet kan man nu behöva klara sig utan honom i två omgångar. Precis som de andra klubbarna som har spelare iväg.
Noterbart också är att Örebros talang Niklas Aaram-Olsen, född 2008, tar en plats i truppen. 17-åringen har öst in poäng i U20 Nationell och står även noterad för elva matcher i SHL.
Hela Norges trupp
Målvakter
Henrik Haukeland, Straubing Tigers
Markus Stensrud, Storhamar
Backar
Isak Hansen, Vimmerby
Sander Hurrød, Storhamar
Mattias Nørstebø, Stavanger Oilers
Gabriel Koch, Vålerenga
Christian Kåsastul, Frisk Asker
Andreas Klavestad, Stavanger Oilers
Kristian Østby, Stavanger Oilers
Forwards
Andreas Martinsen, Storhamar
Håvard Østrem Salsten, Djurgården
Thomas Olsen, Jukurit
Jacob Berglund, Storhamar
Tinus Luc Koblar, Leksand
Noah Steen, Örebro*
Niklas Aaram-Olsen, Örebro
Petter Vesterheim, Malmö
Samuel Solem, Östersund IK
Martin Rønnild, Storhamar
Eirik Østrem Salsten, Iserlohn Roosters
Fredrik Bjørndal, Frisk Asker
Aron Jessli, Lørenskog
*Har tackat nej till landslagsuppdraget.
Source: SHL League Page @ Elite Prospects
