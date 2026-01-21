Nobbar landslaget: ”Thoresen tyckte inte det var så kul”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

37 matcher in på säsongen, med fyra ynka poäng från kvalstrecket kommer styrkebeskedet för Örebro.

Noah Steen nobbar landslaget för att spela med SHL-klubben, säger Noah Steen till Nerikes Allehanda.

– Det är för Örebros skull. Det var ett jättesvårt beslut, berättar han.

Noah Steen tackar nej till Norge. Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN / COP 210 / KJ0299

Efter två raka bortaförluster för Närke-klubben kom ett glädjande besked för laget. Noah Steen avstår spel med landslaget, som drar igång om tre veckor, för att stanna med Örebro för spel i SHL. Under de senaste åren har 21-åringen haft en given plats i det norska landslaget. Nu väljer Steen att avstå platsen, något den norska sportchefen inte uppskattar.

– Jag tycker jag har haft en väldigt bra dialog med Patrick Thoresen och han tyckte inte det var kul. Och det förstår jag. Men de har tagit det jäkligt bra och har en förståelse eftersom SHL lagt matcher just den veckan. All heder till Patrick som tagit det på rätt sätt, säger Noah Steen.

21-åringen berättar för Nerikes Allehanda att han bär den norska landslagströjan med stolthet och att han vill fortsätta i landslaget framöver, i samband med att andra unga spelare kommer fram.

– Men just nu i det läget vi ligger i tabellen och med en del skador så känner jag att jag kanske lämnar grabbarna i skiten om jag drar iväg och spelar de matcherna. Det är väl därför jag tackar nej.

Klubblaget före landslaget

Det var inte ett givet beslut för Steen att tacka nej till det norska landslaget. Trots att han avstår nu, hoppas forwarden på att kunna ansluta till landslaget i framtiden.

– Man vet aldrig. Det är lite därför jag tycker att det är ett svårt beslut. Vi var överens om att jag inte skulle vara med i decembersamlingen heller för jag hade en överkroppsskada att ta hand om. Men jag hoppas inte är det, är väl svaret på frågat. Jag hoppas att jag har visat förtroende över lång tid de här tre åren, att jag verkligen vill vara en del av det här laget.

Just nu är Örebro placerade på en tolfte plats av 14 lag i Svenska Hockeyligan. De jagas av HV71 och Leksands IF, där det endast skiljer fyra poäng mellan Jönköpingslaget och Örebro.