Crosby såg rött – gav sig på Anton Johansson

Sidney Crosby tröttnade på Anton Johansson i träningsmatchen.

Foto: Bildbyrå och Instagram (skärmdump).

Pittsburgh Penguins och Detroit Red Wings bjöd på en riktig målfest när de, natten till onsdag, möttes i en träningsmatch. 4–7 blev slutsiffrorna på resultattavlan och 4,5 svenskar letade sig in i protokollet på ett eller annat sätt.

Michael Brandsegg-Nygård var den där 0,5:an, men han stod också för två fullträffar. Axel Sandin Pellikka fyllde på, assisterad av Viktor Arvidsson, och Wilmer Skoog satte 6–3-pucken i den tredje perioden.

Poängbäst för dagen var dock Anton Johansson från sin backplats. Det med fyra (!) assist.

Kanske gav det dock lite för mycket självförtroende, eller också irriterade hans insats Penguins så pass mycket. Oavsett var en av höjdpunkterna i mötet när Sidney Crosby gav sig på den 22-årige svensken runt Detroits mål. Superstjärnan såg ut att yttra några väl valda ord till den tidigare Leksandsspelaren, men inte förrän Ben Chiarot gått emellan för att stoppa bråket.

Pittsburgh Penguins – Detroit Red Wings: 4–7 (1–1, 1–2, 2–4)

Pittsburgh: Robertson, Rakell, Korczak, McGroarty.

Detroit: Brandsegg-Nygård (2), Appleton, Sandin-Pellikka, Becher, Skoog, Kiiskinen.