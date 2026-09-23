Felix Nilsson blev hjälte för Nashville Predators.

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I slutet av maj skrev Felix Nilsson på sitt första NHL-kontrakt med Nashville Predators. Nu har fjolårets succé med Rögle BK också tagit den 21 -årige stockholmaren till en säsongsuppladdning med klubben.

Första matchen, en 1–2-förlust mot Tampa Bay Lightning, inleddes som förstacenter, men inatt följde talangen också upp det hela genom att själv säkra en 3–2-revansch genom att bli OT-hjälte.

– Det var inte vår bästa match, men vi hittar sätt att vinna. Bra gjort av "Woody", och kanske med lite tur lyckades jag sätta OT-avgörandet. På något sätt hamnade den på mitt blad och den hittade in. Det var kul, säger han själv till media efter returmötet.

Nashville hade vänt från 0–2 tack vare två mål från Matthew Wood, och Nilsson fick sin chans i tredje förlängningsminuten. Han var själv vid Tampa-målet, omringad av tre motståndare, men plockade upp sin egna retur och fick se pucken trilla över linjen.

"Killar jag har sett upp till hela mitt liv"

När Felix Nilsson sedan får frågan om vad han märker ändrats i det egna spelet svarar han först "mycket".

– Jag är van vid att spela vinge, och nu är jag center. Sen är det också den mindre isen, det är lite annorlunda jämfört med Sverige. Jag lär mig bara från alla killar, och det är jättekul att vara där ute och i omklädningsrummet med Steven Stamkos, Filip Forsberg, killar jag har sett upp till hela mitt liv. Det har varit superkul, säger han till media.

– Jag försöker bara göra mitt bästa, och förhoppningsvis är det tillräckligt. Jag har egentligen inte förväntningarna det här träningslägret, jag vill bara gå ut där och ha roligt, göra mitt bästa, och se vart de leder, fortsätter han.

Nilsson, som i andra träningsmatchen var tredjecenter i Nashville, medger även att det defensiva spelet i rollen är den största anpassningen.

– Ja, definitivt. Jag har alltid varit en center när jag växt upp så jag har spelet, men det defensiva är den största, säger han.

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På annat håll under natten blev Noah Östlund matchens lirare för sitt Buffalo Sabres.

Mötet med Columbus Blue Jackets slutade 5–1 och den 22-årige svensken, som nyligen skrivit på ett jättekontrakt, nätade två gånger inom 30 sekunder. Först till 2–0 och sedan till 3–0, båda målen assisterade av Zach Benson.

Övriga svenska målskyttar natten till onsdag var:

Elias Lindholm (5–1-seger för Boston Bruins mot Philadelphia Flyers).

Felix Unger Sörum (3–2-hjälte för Carolina Hurricanes i straffläggningen mot Florida Panthers).

Sandin-Pellikka, Rakell och Skoog i målfesten (4–7) mellan Pittsburgh Penguins och Detroit Red Wings.

Felix Nilsson (OT-hjälte till 3–2 för Nashville Predators mot Tampa Bay Lightning).

Alexander Holtz i 2–1-vinst mot San Jose Sharks (Ivar Stenberg med lyckat försök i straffläggningen).