Nära skräckskada: "Känner att något är illa – hamnar i chock"

Henrik Tömmernes kom undan med en liten skråma efter att ha fått en skridsko i ansiktet.

Foto: Foto: Michael Erichsen/Lukas Stenström

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Frölundabacken Henrik Tömmernes kom väldigt nära en skräckskada under tisdagskvällens match mot Färjestad . I en situationen där bortalagets Marian Studenic åkte på Frölundas Lars Johansson i målet, åkte forwardens skridsko upp mot Tömmernes ansikte.

Tömmernes hade dock tur i oturen då skridskoskenan endast tog mot örat.

– Där var jag lyckligt lottad faktiskt för jag känner hela skenan går rätt över hjälmen. En liten skråma, men det kunde ha varit värre. Jag är glad för det, säger Tömmernes till hockeysverige.se och fortsätter.

– De sekunderna går väldigt långsamt där från att jag känner trycket från hans skena mot min hjälm och direkt så känner jag att det är något som är illa. Man hamnar lite i en chock när det blir en sådan situation. Jag får tacka Bauers öronskydd, skojar backen.

(se situationen i spelaren nedan)

Kliver fram – åter igen: "Viktiga lägen – skönt"

Under tisdagskvällen gästades Frölunda av Färjestad i säsongens andra match. Då klev Henrik Tömmernes fram för sitt hemmalag, för andra matchen i rad. Den rutinerade backen gjorde återigen ett viktigt kvitteringsmål, likt premiären mot Växjö.

– Väldigt skönt att kunna vända runt en match som Färjestad egentligen är dominanta i första och andra perioden. Det bygger även karaktär, att kunna vinna sådana här matcher där vi får kriga till poängen. Men såklart vill vi ha bättre spel där ute, säger Tömmernes efter matchen.

Hur ser du på din personliga prestation med två mål på två match?

– Kul att få göra mål, i viktiga lägen. Det var skönt för laget att få lite andrum och jag tycker att tredje perioden fick lite fart efter det också.

Backens mål ledde till att Frölunda kunde ta sig till förlängning och till sist även vinna matchen på straffar. Tömmernes som brukar ha en bra poängproduktion sett över hela säsongen har även inlett starkt i år. Förra säsongen stod 36-åriga backen för 35 poäng på sina 52 matcher.

Henrik Tömmernes klev återigen fram som målskytt.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Frågetecken kring defensiven: "Mycket att förbättra"

Frölunda har haft en av ligans bästa försvarsspel under de två senaste säsongerna. Tidigt in i denna säsong har det dock redan kommit upp frågetecken kring Göteborgsklubbens defensiv.

– Idag är det i alla fall ett steg framåt. Även fast Färjestad har mycket puck och skapar, men många stunder tycker jag att vi håller dem på utsidan. Samtidigt finns det väldigt mycket att förbättra där. Över tid måste vi ha mycket bättre försvarsspel och mycket bättre passningsspel, säger Tömmernes.

Frölunda har fram till torsdag på sig att jobba på försvaret när laget då åker upp för säsongens första bortamatch mot Luleå. I nuläget ligger Frölunda etta i tabellen. Däremot är det många lag som endast spelat en match hittills, samtidigt som Frölunda har två.