Debutshowen: Drömstart för Ivar Stenberg

Ivar Stenberg har debuterat – och fått nätkänning.

Foto: Bildbyrån och X (skärmdump).

Natten till onsdag sprids klipp på klipp från San Jose Sharks-fansen på sociala medier. Äntligen har de fått ett första smakprov på vad Ivar Stenberg kommer att kunna bidra med redan under det första året i Nordamerika. Och vad är då det?

Jo, NHL-debuten (på försäsongen) innehöll puckstölder och fejkade droppass (med mening eller inte) , men framförallt assist och straffmål.

Vinterns JVM-hjälte ställde upp i en förstakedja med Alexander Wennberg och Collin Graf, och var också en del av Sharks första powerplay-uppställning. Men till en början var det framförallt det defensiva arbetet som stack ut, där Stenberg var på rätt ställe vid rätt tillfälle. Något Sheng Peng på SanJoseHockeyNow rapporterar från svenskens första match.

– Allt. Han är svensk. Han har varit i ligan länge, och han vet vad jag går igenom, så jag ställer många frågor till honom och får all den hjälp jag behöver, sa Stenberg till sajten inför matchen om tipsen från Wennberg.

Assisterade Misa – klev fram i straffläggningen

Det dröjde sedan till tredje perioden innan nollan spräcktes för Sharks. Stenberg tog sin plats i PP och var den som skickade in pucken i röran framför mål. Vegas Golden Knights-spelarna fick inte tag på den och via Dmitri Orlov tryckte Michael Misa in 1–0.

Alexander Holtz var sedan den som tvingade fram förlängning och straffar när han stod för 1–1.

Väl i straffläggningen fick Ivar Stenberg chansen som första skytt och klev lugnt fram och hittade luckan mellan Carter Harts benskydd. Någon seger blev det dock inte, då Sapovaliv och Bowman gjort detsamma för Vegas.

San Jose Sharks – Vegas Golden Knights: 1–2 efter straffar (0–0, 0–0, 1–1)

San Jose: Michael Misa.

Vegas: Alexander Holtz, Braeden Bowman.