Rasar mot nya regeln: "Vi kommer tappa publik"

Robert Ohlsson är en av flera som inte är nöjd med nya regeln.

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En felande tekare i SHL ska numera bytas ut direkt, utan att varnas.

Det är en del av den nya tekningsregeln som redan nu, två omgångar in, skapar rejäl ilska bland klubbarna. Under tisdagen resulterade det också i en närmre tre timmar lång match mellan Frölunda HC och Färjestad BK, och på presskonferensen valde Robert Ohlsson att sätta ner foten.

Göteborgslagets tränare tog upp det hela på eget bevåg och riktade kritik mot ligan.

– Den stora grejen är att matchen blir inte i centrum. Det blir tekningarna. Matchen tar för lång tid för mig. Jag tror inte att det här kommer att gynna hockeyn. Vi kommer att tappa publik om vi håller på så här. Snälla ligan och domarna, tänk om, släpp pucken så vi kan spela, säger han.

Frölunda vann, till slut, med 3–2 efter straffar, och båda lagen var lika irriterade.

– Ja, det har faktiskt varit mycket diskussion kring det här de senaste veckorna. Jag låter de som tar besluten ta sin väg, men ja, jag tror inte det hjälper hur spelet flyter eller produkten på isen. Det är vad vi vill se till att skapa på en hög nivå, fyller Färjestads tränare Cam Abbott i under PK:n.

Problemet – i praktiken: "Jag förstår inte varför"

För Expressen förklarar Frölundas centerstjärna, Jacob Peterson, också vad det skapar för problem i praktiken.

– Just den regeln har jag inget emot. Men att vi ska sätta ner klubban och hålla den där länge blir fel. Jag ser inte riktigt vinningen med det. Det leder bara till längre matcher och gör det svårare för alla att teka, säger han.

– Fördelen har varit att man får sätta ner klubban sist och därmed kan tajma när pucken släpps. Den fördelen är borta nu och jag förstår inte varför, tillägger han.

Även Rögle BK:s Dan Tangnes och Dennis Everberg är inne på samma spår efter sin 3–1-vinst mot Djurgården.

– Helvete vad tid det tog! Jag satt med vilopuls på bänken, säger forwarden till Helsingborgs Dagblad.

– Jag försöker inte peka finger åt någon, men jag tycker vi hamnat snett med de här tekningarna. Det är svårt att hitta rytm. Jag tycker att underhållningsvärdet i matcherna försvinner lite också, säger Dan Tangnes.