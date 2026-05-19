Peter Cehlárik lämnade Leksand efter klubbens degradering.

Enligt Expressen visar nu både Björklöven och Linköping intresse för slovaken.

Förra året skrev Peter Cehlárik historia när han utsågs till Leksands första utländska lagkapten. Under säsongen petades han dock som kapten till förmån för Lukas Vejdemo. Cehlárik stod sedan för 24 poäng på 49 matcher i SHL under säsongen men han kunde inte hjälpa klubben att bli kvar i SHL. Leksand åkte ut ur SHL och spelar i HockeyAllsvenskan nästa säsong efter kvalförlusten mot HV71.

Efter uttåget ur SHL var Peter Cehlárik en av de första spelarna som blev avtackad av Leksand. Det stod alltså redan tidigt klart att han inte kommer att följa med klubben ner till Allsvenskan utan söker sig vidare för spel någon annanstans från och med nästa säsong.

30-åringen skulle då kunna bli kvar i SHL.

Peter Cehlárik jagas av Björklöven och Linköping i SHL

Under tisdagen kommer Expressen med uppgifter om att åtminstone två SHL-lag är sugna på att värva Peter Cehlárik till nästa säsong. Det handlar om nykomlingen Björklöven som ska ha visat intresse för Cehlárik. Samtidigt uppges också Linköping ha sonderat terrängen kring slovaken inför den kommande säsongen.

Om det blir en SHL-flytt för Peter Cehlárik lär det dock dröja innan han ansluter till sin nya klubb. Eftersom han valde att plocka ut sin ”sign off-bonus” i Leksand kommer han att behöva vara utanför landet ett tag innan han kan återvända till Sverige igen. Därför kommer Cehlárik inte kunna ansluta till en svensk klubb förrän senare under hösten.

Peter Cehlárik har varit en stjärnspelare på SHL-nivå och levererat som en toppspelare för Leksand. Han gjorde 20 mål och 40 poäng på 45 matcher säsongen 2020/21 och några år senare, säsongen 2023/24, stod han för 19 mål och 39 poäng på 52 matcher i LIF-tröjan. I ung ålder spelade Cehlárik också för Luleå och Asplöven. Han har totalt gjort 177 poäng på 324 SHL-matcher under sin karriär. Cehlárik har även gjort 40 NHL-matcher för Boston Bruins samt spelat två OS och fyra VM med Slovakien.

