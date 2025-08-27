Skriver historia – så kan Cehlarik få anpassa sin roll

Peter Cehlarik, 30, skriver historia som första importspelare som valts som kapten för Leksand.

För Hockeysverige.se berättar Leksandstränaren Johan Hedberg om skälen bakom valet ooch hur Cehlarik kan få anpassa sitt spel efter nya rollen.

Han berättar dessutom varför kaptenen inte nödvändigtvis behöver vara svensk.

Leksands tränare Johan Hedberg och lagkapten Peter Cehlarik.

Foto: Montage av bilder från Bildbyrån.

Den slovakiske forwarden Peter Cehlarik har blivit synonym med Leksand. För även om han kom till Luleå för att spela i deras J18-lag redan 2011/12, var det först efter en vända i NHL och AHL som han landade i Sverige på riktigt.

För sedan 2020/21 har han tillhört Leksand, bortsett två korta sejourer i Schweiz och Ryssland. Och nu går han in i sin fjärde raka säsong med klubben från Dalarna.

Till den nya säsongen går han in med ett ännu större ansvarsområde. Han är nämligen utsedd till lagkapten i ett ungt Leksand.

Peter Cehlarik efter att ha avgjort en match i Strömstad Hockey Classic mot Frölunda.

Foto: BILDBYRÅN

”Står för mycket av det vi vill stå för”

För Hockeysverige.se berättar tränare Johan Hedberg om varför 30-åringen valts i den ärofyllda rollen.

– Han står för mycket av det vi vill stå för som förening. Peter besitter en stor proffsighet och det är en kille som lever hockey ut i fingerspetsen och leder ”by example” och även med ord. Han är kanske inte den mest verbala ledaren, men det sättet han kommer till rinken på är bra för att hjälpa laget att vinna. Det är ju framförallt sig själv man kan kontrollera, hur man själv förbereder sig och så får vi hoppas att de andra tar notis och lär sig av det.

– Han kommer bli en superviktig kugge för oss i det. Men samtidigt är det ett lag som ska göra det och alla har en röst.

Första utländska kaptenen: ”Inget konstigt”

Det är ett ungt lag ni har, vad har han för egenskaper som kan lyfta laget?

– Det är viktigt med en sådan spelare oavsett åldersstruktur du har. Kaptenen kommer först till rinken och förbereder sig på det mest professionella sättet som är möjligt och lägger ner energi i allt den gör. Det gör så att andra får följa efter. Annars blir det är inte lätt att komma in som ung kille och känna att de äldre spelarena gör på ett annat sätt, utan man får försöka lära sig.

Att han blir historisk som första utländska kapten i Leksands historia är stort i en stolt klubb som Leksand.

Men Johan Hedberg tror inte att det kommer spela någon roll att han inte är svensk.

– Jag har spelat utomlands där andra nationaliteter varit lagkaptener. Ser man på vår trupp är de flesta svenskar, men vi har en multinationell trupp. Spelarna är från Nordamerika, Finland, Schweiz, också Slovakien då. Det är inget konstigt i det, säger han och fortsätter.

– Har man en svensk med rätt personliga egenskaper är det ju jättebra. I detta fall ser jag det som att han har varit här länge och stått för saker och ting som vi tycker gör att han förtjänar detta.

Så kan Cehlarik behöva anpassa spelet

Hur har han reagerat på sin nya roll i laget?

– Han är tacksam och stolt, tror jag. Han har varit här några år nu och trivs i byn och han är stolt att vara här och stolt att vara vår första utländska kapten.

Hur hans roll i laget kommer att se ut, det återstår att se. Men han kommer att spela en topproll i laget.

– Ja, men det blir en topproll i en drivande förstalina. Absolut är det så. Han blir drivande i powerplay och får göra det han är bäst på, att spela offensivt. Men det krävs att han får anpassa sitt eget spel lite i vissa positioner för att göra rätt avvägningar. Det gör att laget kan följa efter honom. Det gäller att han gör rätt i spelet och hjälper andra att göra rätt samtidigt som han tillför det lilla extra.

För Leksand har slovaken gjort 147 matcher och 104 poäng, nästan helt jämnt fördelat mellan mål och assister (54+50).

Tidigare utländska kaptener i SHL inkluderar Rodrigo Abols i Örebro, Chris Abbott i Luleå, Tomi Kallio och Liam Reddow i Växjö samt Morten Madsen i Karlskrona. Men också Juha Riihijärvi och Oliver Lauridsen i Malmö och Taylor Matson i HV71.