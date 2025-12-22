Leksands drag: Byter lagkapten

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Peter Cehlarik utsågs till Leksands lagkapten inför säsongen.

Nu, ett halvår senare, får slovaken lämna över rollen till Lukas Vejdemo.

– Leksands IF är och har alltid varit större än enskilda spelare, säger Cehlarik.

Peter Cehlarik byts ut som lagkapten i Leksand.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Leksand att man beslutat att byta lagkapten.

Peter Cehlarik, som utsågs till lagkapten inför säsongen, får nu i stället axla rollen som assisterande lagkapten medan Lukas Vejdemo befordras till lagkapten.

– Leksands IF är och har alltid varit större än enskilda spelare. Med tanke på var vi befinner oss i tabellen respekterar jag beslutet och är fullt fokuserad på att göra allt jag kan för att hjälpa laget framåt, säger Peter Cehlarik till sajten.

Frigör ansvaret från Cehlarik

Cehlarik blev historisk i somras då han blev den första importspelaren i klubbens historia att utses till lagkapten i Leksand.

– Vi är i en position just nu där vi behöver maximera varje spelare och få ut mer av i stort sett alltihopa. Peter har gjort ett jättebra jobb och är en fantastisk människa och ledare för oss, men vi känner att det finns mer i Peters spel som vi behöver att få ut. Vi känner att frigöra honom från ansvaret att vara kapten i det här läget känns som rätt beslut, säger tränaren Johan Hedberg.

Första kaptensuppdraget: ”Ärofyllt uppdrag”

För Lukas Vejdemo blir detta hans första uppdrag som lagkapten i karriären. Han var under förra säsongen assisterande kapten i Leksand.

– Kul att få förtroendet som kapten, det är ett ärofyllt uppdrag. Hittills är vi såklart inte nöjda med vad vi presterat och vi har mycket högre krav på oss själva. Jag kommer tillsammans med resten av laget ge allt för att försöka vända runt den här säsongen, säger han.

Leksand ligger sist i SHL efter 28 spelade matcher med tolv poäng upp till Luleå på säker mark.