Seger för Norge mot Italien

Norge segrade – 4–0 mot Italien

Eskild Olsen avgjorde för Norge

Andra raka segern för Norge

Norge vann med 4–0 (1–0, 2–0, 1–0) i VM Grupp B herr på bortaplan mot Italien på tisdagen.

Det var femte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Norge.

Kanada nästa för Norge

Eskild Olsen gav Norge ledningen efter elva minuter med assist av Max Krogdahl och Mikkel Oeby-Olsen.

Efter 11.40 i andra perioden slog Noah Steen till på pass av Haavard Oestrem Salsten och gjorde 0–2. Christian Kaasastul gjorde dessutom 0–3 efter 18.51 framspelad av Mikkel Oeby-Olsen och Max Krogdahl.

Till slut kom också 0–4-målet genom Tinus Luc Koblar efter förarbete av Andreas Martinsen och Emilio Pettersen efter 15.28 i tredje perioden.

När lagen möttes senast, 2021, slutade det med seger för Norge med 4–1.

I nästa omgång har Italien Tjeckien borta, onsdag 20 maj 16.20. Norge spelar borta mot Kanada torsdag 21 maj 16.20.

Italien–Norge 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)

VM Grupp B herr

Första perioden: 0–1 (11.32) Eskild Olsen (Max Krogdahl, Mikkel Oeby-Olsen).

Andra perioden: 0–2 (31.40) Noah Steen (Haavard Oestrem Salsten), 0–3 (38.51) Christian Kaasastul (Mikkel Oeby-Olsen, Max Krogdahl).

Tredje perioden: 0–4 (55.28) Tinus Luc Koblar (Andreas Martinsen, Emilio Pettersen).

Utvisningar, Italien: 3×2 min. Norge: 5×2 min.

