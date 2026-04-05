Leksand får bygga om efter nedflyttningen till HockeyAllsvenskan.

Nu bekräftar LIF att sex spelare − och en tränare − lämnar klubben.

Joonas Lyytinen, Gabriel Fortier, Peter Cehlarik, Anton Joansson, Stefan Milosevic och Filip Larsson blir avtackade. Foto: Bildbyrån (Montage)

Leksand förlorade med 4-0 i matcher mot HV71 i kvalet vilket innebär att de får ställa om sig för spel i HockeyAllsvenskan nästa säsong.

Därmed rivs alla SHL-kontrakt och Leksand kommer att behöva börja om från noll i sitt lagbygge inför 2026/27. Nu står det klart att de första besluten är tagna i truppen inför den kommande säsongen.

Sex spelare och en tränare lämnar Leksand

Under påskdagen bekräftar Leksand nämligen att sex spelare, och en tränare, lämnar föreningen. Det handlar om målvakten Filip Larsson, backarna Anton Johansson, Stefan Milosevic och Joonas Lyytinen samt forwards Peter Cehlarik och Gabriel Fortier. Även assisterande tränaren David Printz blir avtackad av dalaklubben.

– Vi är tacksamma för allt dessa spelare och ledare har bidragit med under sin tid i Leksands IF. Alla har på sitt sätt satt avtryck i föreningen och visat stort engagemang både på isen och utanför den. Vi önskar samtliga ett varmt lycka till i deras fortsatta karriärer, säger sportchef Jesper Ollas i ett uttalande på klubbens hemsida.

Flera av spelarna är redan klara för spel på annat håll. Anton Johansson har redan lämnat för spel i AHL hos Detroits farmarlag Grand Rapids Griffins. Han ser också ut att ta klivet till Nordamerika permanent nästa säsong.

Ett par spelare kommer också att bli kvar i SHL. Både Filip Larsson och Stefan Milosevic uppges nämligen vara överens med andra SHL-lag. Filip Larsson ska vara på väg till Örebro medan Stefan Milosevic ska vara klar för Frölunda. Backen Joonas Lyytinen ska däremot vara på väg att flytta hem till Finland. Gällande Peter Cehlarik och Gabriel Fortier är det dock oklart var deras karriärer kommer att fortsätta.

Source: Leksands IF @ Elite Prospects