Noah Philp skriver på för HV71 inför nästa säsong.

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Förra veckan gjorde HV71 klart med den tjeckiske centern Jan Mysak från AHL . Nu presenterar Jönköpingsklubben sin andra centervärvning från Nordamerika på kort tid.

Noah Philp har ryktats till HV under en längre tid men har spelat Calder Cup-slutspel med Chicago Wolves. Nu när slutspelet är färdigspelat har HV71 gjort klart med de sista detaljerna och bekräftar att Philp är klar för klubben.

– Det ska bli otroligt spännande att komma till Sverige och spela för HV71 i SHL. Jag vet att det är en bra liga som jag tror ska passa mig bra och jag hoppas kunna vara stabil över hela isen och vara en spelare att lita på i alla situationer, säger Philp på klubbens hemsida .

Så långt är Noah Philps kontrakt med HV71

Noah Philp är lillebror till Luke Philp som spelade i Färjestad den gångna säsongen. Nu gör han precis som brorsan och flyttar till Sverige för spel i SHL. 27-åringen har skrivit på ett 1+1-kontrakt med HV71.

– Noah är en stor och kraftfull center som är bra i närkampsspelet. Med sitt ansvarstagande spel banar han väg för sina kedjekamrater och är lika bra i spelet med puck som i spelet utan puck. Noah kommer bli en viktig spelare för oss kommande säsong, säger Johan Hult.

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Noah Philp skrev ett NHL-kontrakt med Edmonton Oilers 2022 efter flera år i den kanadensiska collegeligan USports. Han spelade sedan i AHL hela säsongen 2022/23 men valde sedan plötsligt att pausa sin hockeykarriär av personliga skäl. Philp var borta från ishockeyn under ett helt år och spelade inte alls under säsongen 2023/24. Han gjorde sedan comeback till säsongen 2024/25 och imponerade direkt vilket ledde till att han fick göra sin NHL-debut för Edmonton Oilers i november 2024. Philp noterades för 0+2 på 15 NHL-matcher med Oilers den säsongen.

Under årets säsong fick Noah Philp inleda säsongen i NHL och stod för 2+1 på 15 matcher för Edmonton i höstas. Han placerades därefter på waivers och plockades upp av Carolina Hurricanes där han spelade två NHL-matcher innan han blev nedskickad till AHL. Där gjorde Philp 17 poäng på 29 matcher under slutet av grundserien samt 14 poäng på 21 slutspelsmatcher där Chicago Wolves förlorade Calder Cup-finalen mot Toronto Marlies.

Nu är centern klar för spel i SHL efter 32 NHL-matcher och 159 matcher i AHL.