HV71 uppges ha hittat sin toppcenter inför nästa säsong.

Enligt Expressen är man överens med NHL-meriterade Noah Philp – men det finns ett hot mot övergången.

Noah Philp, här i en duell med Rasmus Andersson, uppges vara överens med HV71 inför nästa säsong. Foto: Perry Nelson-Imagn Images

Förra året värvade Färjestad in forwarden Luke Philp från Nordamerika som sedan imponerade under slutet av säsongen. Han landade till slut på 35 poäng på 52 matcher vilket var näst bäst i Färjestad. Det är däremot osäkert om 30-åringen blir kvar i FBK-tröjan eller inte då hans kontrakt löper ut men kanadensaren har ännu inte blivit avtackad i Karlstad.

Oavsett om Luke Philp blir kvar i Färjestad eller inte ser det ut att finnas en Philp i SHL den kommande säsongen.

Lukas lillebror, Noah Philp, har nämligen varit jagad av SHL-klubbar inför 2026/27. Nu verkar 27-åringen också ha gjort sitt val. Enligt Expressen är Noah Philp nämligen överens om en flytt till HV71 nästa säsong där han väntas kliva in och bli lagets toppcenter.

Noah Philp spelar just nu för Chicago Wolves i AHL och klubben har gått vidare till konferensfinal i Calder Cup-slutspelet. Eftersom Philp fortfarande spelar innebär det att HV ännu inte kan presentera värvningen. Det finns således också ett hot mot övergången. Under sommaren blir Noah Philp free agent på NHL-marknaden och enligt Expressen skulle ett möjligt NHL-kontrakt hindra en flytt till HV71.

Noah Philp tog en paus från hockeyn i över ett år

Noah Philp skrev ett NHL-kontrakt med Edmonton Oilers 2022 efter flera år i den kanadensiska collegeligan USports. Han spelade sedan i AHL hela säsongen 2022/23 men valde sedan plötsligt att pausa sin hockeykarriär av personliga skäl. Philp var borta från ishockeyn under ett helt år och spelade inte alls under säsongen 2023/24. Han gjorde sedan comeback till säsongen 2024/25 och imponerade direkt vilket ledde till att han fick göra sin NHL-debut för Edmonton Oilers i november 2024. Philip noterades för 0+2 på 15 NHL-matcher med Oilers den säsongen.

Under årets säsong fick Noah Philp inleda säsongen i NHL och stod för 2+1 på 15 matcher för Edmonton i höstas. Han placerades därefter på waivers och plockades upp av Carolina Hurricanes där han spelade två NHL-matcher innan han blev nedskickad till AHL. Där har Philp sedan gjort 17 poäng på 29 matcher under slutet av grundserien samt 4+0 på nio slutspelsmatcher.

Till nästa säsong ser Noah Philp alltså ut att flytta till Sverige för SHL-spel med HV71.

