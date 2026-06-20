Svenskarna mästare – då hyllades döde talangen

Toronto Marlies är Calder Cup-mästare i AHL 2026. Foto: The Canadian Press/Alamy Live News

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Toronto Maple Leafs farmarlag Toronto Marlies hade ingen imponerande grundserie i AHL. Hela 14 lag hade fler poäng än Marlies efter 72 omgångar i farmarligan. Men när det drog ihop sig till slutspel och kampen om Calder Cup, då hände något i gruppen.

I natt säkrade klubben sin andra mästerskapstitel genom att vinna den femte finalmatchen mot Chicago Wolves med 4–3. Poängkungen Vinni Lettieri satte det matchvinnande 4–2-målet i powerplay i den andra perioden.

Tre poäng av Felix Unger Sörum i natt

Felix Unger Sörum stod för sitt andra mål och sin tredje poäng i matchen när han reducerade till 3–4 med sex sekunder kvar av perioden. Men trots 2+1 från den tidigare Leksandstalangens klubba lyckades inte Chicago Wolves, farmarlag till Stanley Cup-mästarna Carolina Hurricanes, ta sig ikapp den här gången likt man gjorde när man vände underläge 1–3 till seger med 4–3 i match fyra ett dygn tidigare.

Marlies stängde ned motståndarna i tredje perioden och kunde inleda ett vilt firande på isen hemma i Coca-Cola Coliseum i Toronto.

Mitt i det firandet klev Marlies general manager Ryan Hardy ut på isen iklädd en Rodion Amirov-tröja med nummer 72 på.

Rodion Amirov avled i augusti 2023

Amirov var en rysk forward som draftades av Toronto Maple Leafs som 15:e spelare i första rundan 2020. Kort därefter diagnostiserades ynglingen med en cancertumör i hjärnan.

Han avled till en följd av sjukdomen i augusti för tre år sedan, blott 21 år gammal, och fick aldrig möjlighet att representera Marlies eller Maple Leafs. Däremot gjorde han ett minnesvärt besök i Toronto innan sin död som gjorde stort avtryck på många i organisationen.

Toronto Marlies är nu Calder Cup-mästare för andra gången sedan klubben 2005. Senaste vinsten kom 2018 med flera svenska profiler i laget i form av Calle Rosén, Andreas Borgman, Timothy Liljegren, Andreas Johnson, Pierre Engvall, Carl Grundström och Dmytro Timashov.

Artur Achtjamov utsedd till slutspelets MVP

Den här gången är det "bara" två svenskar i laget i form av målvakten Dennis Hildeby och forwarden Alexander Nylander. Hildeby spelade tre matcher i slutspelet efter att kollegan Artur Achtjamov blivit stekhet och tagit över förstaspaden.

Den 24-årige ryssen avslutade slutspelet med en räddningsprocent på 92,3 och utsågs till vinnare av Jack A.Butterfield Trophy som Calder Cups MVP.

Nylander, som har ryktats vara på väg hem til SHL , svarade för sex mål och totalt sju poäng på 24 matcher i slutspelet. Han sköt bland annat övertidsmålet i konferensfinalen mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins som tog Marlies till final.

Hos förlorande Chicago Wolves finns, bortsett från Felix Unger Sörum, backen Joel Nyström och forwarden Noel Gunler, som uppgetts vara klar för Djurgården . Unger Sörum missade sju matcher i konferensfinalen och finalserien med skada, men blir ändå poängbäst bland alla svenskar i slutspelet med sina tolv poäng på 14 matcher. Gunler hade sju poäng (2+5) på 21 matcher medan Nyström noterades för sex poäng (2+4).