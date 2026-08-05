SDHL+: Genomgång av Silly Season – LHC:s stjärnvärvning

ONSDAG OCH KOLL PÅ HUR SDHL-LAGEN VÄRVAT SÅ HÄR LÅNGT.

Nyförvärv: Wilma Sundin MoDo, Lovisa Engström MoDo, Lova Blom Linköping, Martin Lindh Tränare Skellefteå, Anna Meixner Vancouver



Förluster: Emma Bergesen Linköping, Maude Poulin-Labelle Klubb ej klart, Pia Dukaric Djurgården, Viivi Vainikka Minnesota, Anna Brenkle SDE, Tilda Edsman Djurgården, Filip Eriksson tränare Brynäs J20, Julia Östlund Slutar, Anna Andersson MoDo, Alice Wallin Klubb ej klart

Lovisa Engström är ny för säsongen i Brynäs

Nyförvärv: Per Nygårds Tränare, tidigare assisterande tränare, Adriana Van de Leest HV71, Claire Vekich Ottawa, PWHL, Tilda Edsman Brynäs, Elsa Åberg MoDo, Pia Dukaric Brynäs, Tea Løkke Nyberg HV71, Elina Sydenhag Luleå, Johanna Eldebäck Rögle, Shelbi Guttormson Sydney Sirens, Alexa Davis St. Lawrence Univiversity, Sami Gendron Syracuse University, Robert Johansson Assisterande tränare Järna SK U18



Förluster: Rickard Hårdstam Tränare Skellefteå, Alice Östensson Slutar, Brette Pettet Klubb ej klart, Linda Vocetková Colgate University, Linn Mattsson RPI University, Kaitlin Jockims Davos, Ella Planting-Bergloo Klubb ej klart, Saga Odebrant Long Island University, Ebba Ridderstolpe Lindenwood University, Emma Forsgren Skellefteå, Lauren Bench Klubb ej klart, Klára Jandušíková AIK, Selma Tyreskog SDE, Alice Wallin Klubb ej klart

Nyförvärv: Jared Cipparone Tränare MoDo, Madie Leidt Linköping, Lisa Johansson SDE, Kassidy Sauvé SDE, Linnéa Andersson MoDo



Förluster: Erika Holst Tränare Förbundskapten Damkronorna, Maja Helge St. Lawrence University, Nellie Svensson St. Lawrence University, Edit Danielsson University of Minnesota-Duluth, Andrea Brändli Detroit, Melissa Jefferies Klubb ej klart, Jenna Goodwin Boston, Elisa Holopainen New York

Nyförvärv: Emmy Nordström Åmark Örebro, Kajsa Armborg Örebro, Krista Parkkonen University of Minnesota-Duluth, Alli Borrow Comeback, Alva Johnsson SDE, Alexis Bedier Concordia University, Svenja Voigt St. Cloud State University



Förluster: Ellen Jonsson Slutar, Alexie Guay Klubb ej klart, Madison Mashuga Klubb ej klart, Paige McGuire Klubb ej klart, Emelie Córdoba Slutar, Michelle Löwenhielm Linköping, Grace Parker Klubb ej klart, Nova Ryen Klubb ej klart, Elisa Holopainen New York Sirens (Inleder säsongen i Frölunda)

Nyförvärv: Linnéa Johansson Luleå, Emelie Bernhardsson Linköping J20, Justine Reyes MoDo, Thea Johansson University of Minnesota-Duluth (inleder i SDHL), Barbora Kapičáková Leksand, Elin Löwenadler Karlskrona, Jade Arnone Boston College, Riley Walsh Boston University, Katia Pelowich Concordia University



Förluster: Adriana Van de Leest Djurgården, Teghan Inglis SDE, Evelyne Blais-Savoie Klubb ej klart, Evelina Arvidsson Skellefteå, Julia Nearis Klubb ej klart, Amanda Johansson målvaktstränare Vimmerby, Tea Løkke Nyberg Djurgården, Maja Beverin Slutar, Emmi Rakkolainen Klubb ej klart

Nyförvärv: Tim Brithén Tränare Rögle, Vendula Pribylova MoDo, Maddi Achtyl Stonehill College, Hilda Ljungberg SDE, Tilde Sjödin Luleå, Emma Bergesen Brynäs, Cassidy Maplethorpe Rögle, Ingrid Morset Assisterande tränare, Jessica Adolfsson SDE, Michelle Löwenhielm Färjestad, Jess Ciarrocchi Mercyhurst University



Förluster: Jorinde Heller Holy Cross College, Ayaka Hitosato Klubb ej klart, Thea Liodden Örebro, Chanreet Bassi Klubb ej klart, Madie Leidt Frölunda, Eve Savander Klubb ej klart, Moa Gustafsson Örebro, Naomi Rogge Klubb ej klart, Olivia Sohrner SDE, Lova Blom Brynäs, Sophie Helgeson Klubb ej klart, Felicia Levin SDE, Hana Haasová Rögle, Haruka Toko Klubb ej klart, Moa Wernblom MoDo

Michelle Löwenhielm är klar för spel i LHC.



LULEÅ



Nyförvärv: Ebba Hedqvist MoDo, Nella Berg HPK, Aoi Shiga MoDo, Fanny Aneborn SUNY-Cortland, Franziska Stocker Södertälje, Mei Miura Toyota Cygnus, Madison Chantler Clarkson University



Förluster: Nadia Mattavi Montréal, Linnéa Johansson HV71, Charli Kettyle Klubb ej klart, Cameron Sikich Klubb ej klart, Petra Nieminen Montréal, Tilde Sjödin Linköping, Elina Sydenhag Djurgården, Erica Reider Montréal, Johanna Fällman Slutar

Ebba Hedqvist är ett av Luleås nyförvärv

Nyförvärv: Emma Goding Robert Morris University, Per-Åge Skrøder Tränare MoDo U19 Herrar samt Norge U19 Herrar, Moa Wernblom Linköping, Ellen Jarabková Hvezda Prag, Anna Andersson Brynäs, Nina Christof RPI, Charlotte Sonntag College of the Holy Cross, Sara Stewart Colgate University



Förluster: Wilma Sundin Brynäs, Lovisa Engström Klubb Brynäs, Aoi Shiga Luleå, Lucy Morgan Klubb ej klart, Jared Cipparone Tränare Frölunda, Vendula Pribylova Linköping, Linnéa Andersson Frölunda, Elsa Åberg Djurgården, Ebba Lindberg Södertälje, Björn Edlund Sportchef Klubb ej klart, Ebba Hedqvist Luleå, Justine Reyes HV71, Iris Grini Björklöven, Neena Brick Ottawa

Nyförvärv: Teghan Inglis HV71, Olivia Sohrner Linköping, Martina Fedel University of Guelph, Malou Hassinen AIK, Zsofia Pazmandi Lindenwood University, Alva Vitalisson Hammarby, Emmi Juusela IFK Helsingfors, Selma Tyreskog Djurgården, Felicia Levin Linköping, Anna Brenkle Brynäs, Laurence Frenette Quinnipiac University, Alexia Moreau College of the Holy Cross , Alyson Hush University of New Hampshire, Sarah Davies Providence college.



Förluster: Gabrielle David Seattle, Malia Schneider Vancouver, Samantha Cogan Minnesota, Lisa Johansson Frölunda, Anneke Rankila Toronto, Kassidy Sauvé Frölunda, Hilda Ljungberg Linköping, Alva Johnsson Färjestad, Dominika Laskova Vancouver, Jessica Adolfsson Linköping, Gabby Jones Klubb ej klart, Silje Kongstorp Johansen Klubb ej klart, Julie Zwarthoed Uppehåll

Nyförvärv: Rickard Hårdstan Tränare Djurgården, Evelina Arvidsson HV71, Emma Forsgren Djurgården, Payten Evans Mercyhurst University, Brianna Brooks Vancouver



Förluster: Millie Rose Sirum EVZ Women's Team , Mikkel Ry Nielsen Tränare Klubb ej klart, Nicoline Söndergaard Jensen Malmö, Moa Viklund Klubb ej klart, Line Grahn slutar, Sini Karjalainen Vancouver, Martin Lindh Tränare Brynäs, Vilma Granlund Klubb ej klart