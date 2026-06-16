Jan Mysak uppges välja spel i HV71 nästa säsong.

Foto: David Kirouac/Icon Sportswire/Alamy

Den stora uppgiften för HV71 på spelarmarknaden har varit att förstärka sin centersida inför nästa säsong i SHL. Sedan tidigare uppges klubben redan vara överens med den NHL -meriterade centern Noah Phlip som just nu spelar i Calder Cup-finalen med Chicago Wolves.

Nu uppges HV också vara överens med en annan center från Nordamerika.

Förra veckan berättade HV-spelaren Lukas Rousek att han hade varit i kontakt med sin nära vän Jan Mysak om en möjlig övergång till klubben.

– Vi har aldrig spelat i samma lag, men vi har mötts många gånger. Han är lite yngre än mig men vi känner varandra väl. Vi har pratat en del men jag vet inte vad hans plan är, sade Rousek till Jönköpings-Posten och fortsatte:

– Han frågade mig om hur HV71 är som klubb och hur Jönköping är som stad. Jag gav lite rekommendationer och pratade gott om klubben, men det är upp till honom att bestämma sig hur han vill göra.

Jan Mysak går från Anaheim Ducks till HV71

Nu ska övergången också snart vara klar. Enligt Expressen är Jan Mysak överens med HV71 och ansluter från Anaheim Ducks organisation inför nästa säsong. Tidningen skriver att flera SHL-klubbar, bland annat Linköping, också har varit inblandade i kampen om Jan Mysak. 23-åringen ska dock ha valt spel i HV71 före andra SHL-lag.

Jan Mysak var en stor talang som ung hemma i Tjeckien och gjorde 16 poäng på 37 matcher för HC Litvínov i tjeckiska högstaligan redan som 16-åring. Han draftades sedan av Montréal Canadiens i andra rundan 2020. Mysak spelade tre JVM -turneringar för Tjeckien och var lagkapten både 2021 och 2022. I JVM 2022 kom Jan Mysak också med i turneringes All Star-lag sedan han gjort 5+3 på sju matcher.

Sedan 2022 har Jan Mysak spelat i AHL men han har aldrig fått chansen i NHL. Han spelade en och en halv säsong i Laval Rocket innan Montréal trejdade Mysak till Anaheim Ducks. Han har sedan spelat för Anaheims farmarlag San Diego Gulls. Hans bästa säsong var 2024/25 när Mysak gjorde 18 mål och 42 poäng på 68 matcher. Den gångna säsongen noterades Jan Mysak för 23 poäng på 56 matcher i AHL.