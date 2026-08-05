Nästa talang att lämna DIF

Marcus Nordmark har skrivit på sitt första NHL-kontrakt. Foto: Bildbyrån (montage).

Marcus Nordmark anslöt till Djurgårdens juniorverksamhet inför säsongen 2024/25 efter spel i IFK Täby. Under sin tid i föreningen vann han SM-guld med både J18 och J20 innan han SHL -debuterade under säsongen 2025/26, där det blev tolv matcher och en assist.

I somras valdes han av Anaheim Ducks som nummer 28 i driften, och nu fortsätter alltså karriären på andra sidan atlanten.

– Anaheims bedömning är att han kan få en utveckling på en bättre plats. De tycker att det är för hög konkurrens i Djurgården på forwardssidan., säger sportchef Marcus Due-Boje till klubbens hemsida.

Sportchefen låter också meddela att ersättare till Nordmark redan finns i klubben.

– Vi har jättemycket talanger och det skapar en möjlighet för juniorforwards att ta plats, säger Due-Boje.

Dessutom är Djurgården på jakt efter ytterligare en forward.

– En topp sex-forward. Vi pratar ändå om ett kollektiv så det ska bli spännande att se hur de (tränarna) formar allting som det är. Jag tycker att vi kan kalla det för en riktigt bra forward, säger Marcus Due-Boje.