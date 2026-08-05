Stjärnförvärvets hyllning: "Något utöver det vanliga"

Valtteri Puustinen ser fram emot att åka in genom björngapet. Foto: Bildbyrån

De senaste fem åren har Puustinen pendlat mellan Pittsburgh Penguins och farmarlaget i AHL. Nu väntar ett nytt kapitel för den finländske 27-åringen. Och det var inget snack om att det skulle bli Luleå när han en dag återvänder till Europa.

– När man ser klipp från matcherna här inser man att det är något utöver det vanliga, säger han till NSD.

Efter Luleås SM-guld 2025 blev han övertygad.

– Jag sa till folk där borta (USA) att "det där är sjukt, det vill jag också uppleva" – och nu får jag snart göra det. Det ska bli så jäkla häftigt.

Hyllar staden och supportrarna

Nu ser Puustinen fram emot att spela inför supportarna och premiären när laget gör entré genom björngapet i Coop Norrbotten arena.

– Jag ser så mycket fram emot det. Jag hade kunnat spela redan imorgon.

Forwarden har tidigare spelat med Oskari Laaksonen och känner även Markus Nurmi sedan tidigare. Något som gjort flytten till Luleå lite enklare.

– De frågade mig om jag visste att det är kallt och mörkt här. Men då svarade jag bara "Hallå, jag är från Finland. Det kommer inte vara några problem". Jag tycker bara att det ska bli skönt. Det känns nästan lite som att komma hem.