Bryter tystanden efter avskedet i VIK: "Hör av er"

Kim Rosdahl letar ny klubb Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÃ N

Foto: BILDBYRÃ N

Kim Rosdahls tid i Västerås blev inte som varken han eller Västerås hade hoppats. Rosdahl missade stora delar av förra säsongen på grund av skada och har tidigare berättat han kom tillbaka för tidigt. Trots ett år kvar på kontraktet valde parterna nyligen att avsluta avtalet i förtid.

– Egentligen ska jag nog försöka att inte uttala mig allt för mycket...säger Rosdahl till Expressen.

– Men jag önskar VIK allt det bästa och hoppas det går bra för dem det här året. Det kan jag säga.

Rosdahl fri på marknaden

Istället har Rosdahl nu rehabat på egen hand för den knäskada han haft. Något han troligtvis kommer behöva göra karriären ut.

-- Det gäller att hålla det jag kommit i gång med nu uppe så att allt håller. Jag måste göra det hela karriären, det är jag redo att göra, säger han.

Samtidigt har 30-åringen ännu ingen ny klubb klar. En helt ny situation för forwarden.

– Det är första gången jag inte har ett jobb när augusti börjar. Så det är nytt. men det är också en erfarenhet att ta med sig. Att se hur det fungerar och hur man får träna under tiden, säger han.

För tillfället är han öppen för alla möjligheter.

– Nu kan jag väl hälsa alla där ute att jag är fri på marknaden, haha. Om någon klubb letar, hör av er!