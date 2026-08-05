Djurgårdens besked - kaptenen fortsätter

Marcus Krüger siktar på fortsättning

Marcus Krügers fjolår kantades av skador. Efter att stockholmarnas säsong tog slut i åttondelsfinalen mot Malmö tog lagkaptenen ett tårfyllt farväl av sina lagkamrater då kontraktet gick ut.

Sedan dess har djurgårdssupportrarna väntat på Krügers besked om framtiden.

Marcus Krüger forsätter i Djurgården

Under onsdagen kom beskedet: Krüger ska göra ett ärligt försök att komma tillbaka till den kommande säsongen.

– Jätteglädjande att Marcus har tagit sin tid och göra ett ärligt försök att uppta säsongen med Djurgården. Marcus är viktig för oss både på och utanför isen. Vi ska fortsätta ta steg så det känns naturligt och bra så hoppas vi att det går bra för Marcus, säger Djurgårdens sportchef Marcus Due-Boje till klubbens hemsida.

Klubben meddelar att lagkaptenen "ansluter till lagets rehabgrupp under torsdagen och påbörjar vägen tillbaka".

– Vi ska ta det ett steg i taget, men det är oerhört glädjande att han har fått de svar han har fått under sommaren, säger Due-Boje.

Djurgården inleder SHL -säsongen hemma mot Björklöven den 19 september. Då är förhoppningen alltså att Marcus Krüger ska vara en del av truppen.