Galna succén – har gjort mål i ALLA matcher

Carl Mattsson har inlett säsongen i en ruskig form.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Det blev en riktig rysare i Liljas Arena när Nybro Vikings tog emot MoDo Hockey i HockeyAllsvenskan . Inför 1 528 åskådare var det gästerna från Örnsköldsvik som till slut drog det längsta strået och vann med 3–2 efter ett sent avgörande.

MoDo inledde målskyttet i den första perioden när August Berg skickade in 0–1 bakom Hugo Ollas. Den andra perioden präglades av flera utvisningar, där MoDos Emil Larsson bland annat ådrog sig ett matchstraff för boarding . Nybro utnyttjade ett av numerära överlägena när Tim Lindfors kvitterade till 1–1.

Den tredje perioden bjuder på hård kamp och högt drama. Glödhete Carl Mattsson återgav MoDo ledningen med sitt 1–2-mål. I fjol gjorde Mattsson bara två mål på 44 matcher i grundserien samt ett mål på åtta matcher i slutspelet, där han stundtals var petad av MoDo. Totalt alltså tre mål på 52 matcher förra säsongen. Under hösten har Mattsson dock varit i lysande form och gjort mål i alla matcher för MoDo under säsongsinledningen. Nu blev han målskytt för femte matchen i rad (!) sedan säsongens start för ett par veckor sedan.

Nybro gav dock inte upp. Med drygt sex minuter kvar att spela slog Joachim Rohdin till och utjämnade till 2–2. När matchen såg ut att gå mot förlängning klev Jacob Bierselius fram. Med endast 55 sekunder kvar på klockan slog han in 2–3 för MoDo, vilket blev matchavgörande. Nybro tog timeout och plockade ut målvakten i slutsekunderna, men nådde inte ända fram.

Matchfakta Nybro – MoDo

Nybro Vikings – MoDo Hockey 2–3 (0–1, 1–0, 1–2)

Första perioden: 0–1 (07.47) August Berg (Jacob Bierselius)

Andra perioden: 1–1 (25.54) Tim Lindfors (Oscar Nordin, Zachary Wytinck) spel fem mot fyra

Tredje perioden: 1–2 (48.22) Carl Mattsson (Elton Hermansson, Adam Werner) 2–2 (53.50) Joachim Rohdin (Theo Jacobsson) 2–3 (59.05) Jacob Bierselius (August Berg, Sebastian Ohlsson)

Skott: 26–18 (5–10, 13–3, 8–5) Utvisningar: Nybro: 8 min, MoDo: 39 min Publik: 1 528 (Liljas Arena)