Matt Nieto lägger skridskorna på hyllan efter skadorna.

Foto: Gene J. Puskar/AP Photo/Alamy

Efter att ha vunnit dubbla guld med USA i U18-VM både 2009 och 2010 valdes Matt Nieto av San Jose Sharks i NHL-draftens andra runda 2011. Han tillbringade sedan ett par år på college innan han direkt klev in och blev ordinarie i Sharks till säsongen 2013/14.

Matt Nieto hade sedan en fin karriär som en uppskattad rollspelare i NHL under många år innan skadorna tog ut sin rätt. Nieto missade stora delar av säsongen både 2023/24 samt 2024/25. Han spelade sedan ingenting alls under förra säsongen.

Nu meddelar 33-åringen också att hockeykarriären har kommit till sin ände.

"Efter 12 år i NHL har kommit fram till att avsluta min hockeykarriär. De senaste åren har jag kämpat med skador som gjort det svårt att spela hockey på den högsta nivån. Jag tog en paus under förra säsongen och gjorde allt jag kunde för att komma tillbaka. Jag lägger inte av för att jag har slutat älska hockeyn. Jag slutar för att jag älskade den tillräckligt mycket för att ge allt jag hade", skriver Nieto via ett inlägg på Instagram .

Matt Nieto avslutar NHL-karriären

Matt Nieto blev populär direkt i San Jose Sharks under sina första år i klubben och var bland annat en del av Sharks lag som gick hela vägen till Stanley Cup-final 2016, där det blev förlust med 4-2 i matcher mot Pittsburgh Penguins.

I början av säsongen 2016/17 bytte Nieto sedan till Colorado Avalanche där han spelade fram till 2020 innan forwarden återvände till San Jose Sharks igen. Det blev tre säsonger tillbaka i Sharks-tröjan men under säsongen 2022/23 trejdades han tillbaka till Colorado igen.

Inför säsongen 2023/24 skrev Nieto på för Pittsburgh Penguins där han dock hade stora skadebesvär. Hans två år i Pittsburgh kom också att bli de två sista åren i karriären.

"Hockeyn kommer alltid att vara en del av den jag är. Den har varit en del av mitt liv ända sedan jag var en treårig kille som spelade landhockey i Kalifornien. Jag kommer alltid att vara tacksam för allt som den här sporten har gett mig. Jag säger inte adjö till hockeyn, bara till att vara spelare", skriver han.

Totalt kom Matt Nieto att göra 206 poäng på 705 matcher i NHL. Han gjorde 364 matcher i San Jose Sharks, 287 matcher i Colorado Avalanche och 54 matcher i Pittsburgh Penguins under karriären.