VM-guldvinnaren väljer Brynäs: "Rätt steg"

Jaret Anderson-Dolan är klar för Brynäs. Foto: Bildbyrån/Matt Krohn-Imagn Images.

Med 13 forwards på kontrakt har Brynäs IF nu fått ytterligare en pusselbit på plats inför kommande säsong.

Det är ett tvåårskontrakt, till 2028, och en flytt från Winnipeg Jets organisation som 26-årige Jaret Anderson-Dolan har framför sig. Något kanadensaren väljer efter en fjolårssäsong där det uteslutande blev spel i AHL med Manitoba Moose.

– Jaret är en spelare som alltid ger allt och drivs av att vinna. Han är väldigt allround och användbar i alla delar av spelet. Trots sin unga ålder har han mycket erfarenhet och dessutom vunnit VM-guld med Kanada. Jaret har en stor utvecklingspotential och vi ser fram emot att få följa och arbeta tillsammans med honom de kommande två åren, säger sportchefen Johan Alcén på lagets sajt .

Anderson-Dolan: "Kändes som rätt steg"

Jaret Anderson-Dolan, från Calgary och Kanada, valdes av Los Angeles Kings i andra rundan av NHL-draften 2017. Därifrån började forwarden ta sig in på den stora scenen, men varade det hela med en hel del AHL-matcher, även om 2021 innehöll ett VM-guld med Kanada.

Till slut, 2024, sattes Anderson-Dolan upp på waivers. Nashville Predators nappade, men några månader senare hamnade han ändå i Winnipeg Jets.

Säsongen 2024/25 spelade Anderson-Dolan sju NHL-matcher för Winnipeg Jets, men den gångna säsongen kom inga chanser. Istället landade han på 37 poäng (13+24) över 79 AHL-matcher, slutspel inräknat.

– Jag har hört mycket gott om Brynäs IF, klubbens historia och supportrarna. När möjligheten dök upp kändes det som rätt steg för mig och min familj. Jag ser fram emot att komma till Gävle, träffa laget och göra allt jag kan för att hjälpa klubben vinna matcher. Jag gillar att tävla, spela fysiskt och bidra över hela banan. Förhoppningsvis kan vi skapa något riktigt bra tillsammans, säger Jaret Anderson-Dolan själv.