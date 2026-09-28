Fortsatt tungt för Västerås trots första poängen för säsongen.

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Västerås har fått en mycket tung start på årets säsong i HockeyAllsvenskan med fyra raka förluster vilket gör att de står kvar på noll poäng. I kvällens hemmamatch mot Kalmar jagade då VIK ett trendbrott. Kalmar har dock inlett start och kom närmast från två raka storsegrar mot Visby/Roma och Nybro Vikings.

Precis som flera tidigare matcher under säsongsstarten kom Västerås ut svagt och hamnade i ett tidigt underläge. Kalmar kunde då koppla ett grepp om matchen efter dubbla backmål. Först var det Philip Törnqvist som skickade in 0-1 bakom VIK-keepern Benedikt Oschgan med sitt första mål i Kalmar-tröjan. Sedan kunde Kalmar utöka i boxplay (!) när Västerås gick bort sig och Kalmars sena värvning Christian Felton kunde pricka in 0-2.

Mardrömsstart för Västerås: "Står på hälarna"

Västerås hade fått en mardrömsstart igen och var i ett 0-2-underläge efter 20 minuters spel.

– Tyvärr står vi lite på hälarna och kommer inte riktigt ut så som vi vill. Det resulterar i baklängesmål också. Vi måste börja med det enkla spelet, ta det nerifrån och få pucken djupt. Det får inte riktigt se ut så här i en första period på hemmaplan, säger VIK:s Emil Ekholm till TV4 i pausen och fortsätter:

– Det tar på krafterna att jaga och vi behöver någonstans hitta fördelar i spelet där ute som vi kan generera till vår fördel så vi slipper lägga energi på onödiga grejer. Vi får ta nya tag.

I den andra perioden ryckte sedan Västerås upp sig rejält. Simen Andre Edvardsen reducerade med sitt första VIK-mål efter 85 sekunders spel i perioden. Västerås tryckte sedan på vilket tvingade Kalmar att ta timeout. Hemmalaget var det klart bättre laget och vann skotten med 21-12 under mittperioden men 1-2 stod sig in till pausen efter storspel av Kalmars målvakt Brett Brochu.

Femte raka förlusten för VIK – trots upphämtningen

Västerås fortsatte sedan ösa på i tredje perioden och det gav effekt. Sebastian Falk kvitterade till 2-2 efter sju och en halv minuts spel och VIK hade alltså hämtat upp efter den tuffa starten. 2-2 stod sig också hela vägen in till slutsignalen och det skulle därmed krävas förlängning. Västerås säkrade då sin första poäng för årets säsong tack vare upphämtningen.

VIK fick dock nöja sig med bara en poäng. Kalmar avgjorde i förlängningen efter ett segermål av Reece Vitelli. Därmed tar Kalmar sin tredje raka seger. För Västerås är det dock femte raka förlusten och laget ligger sist i HockeyAllsvenskan med endast en poäng så här långt.

Västerås – Kalmar 2–3 OT (0-2,1-0,1-0,0-1)

Västerås: Simen Andre Edvardsen, Sebastian Falk.

Kalmar: Philip Törnqvist, Christian Felton, Reece Vitelli.