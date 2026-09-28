Tvingas lägga av – 27 år gammal

Hjärnskakningarna sätter stopp för Filip Engarås.

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Förra året vände Filip Engarås hem till Sverige igen efter sju år i USA. Han skrev på för Södertälje och hade en nyckelroll som en bärande center för SSK. Det blev tolv mål och 22 poäng på 51 matcher för Engarås under grundserien i HockeyAllsvenskan och han spelade sedan endast spelade en match i slutspelet innan hans säsong tog slut i förtid.

Inför årets säsong hade Engarås flyttat till allsvenska konkurrenten Almtuna och där var tanken att han skulle få en stor roll och vara en ledande spelare för lagets offensiv. Spetscentern har dock saknats under hösten och har ännu inte spelat en enda match för Almtuna sedan han värvades av klubben.

Nu meddelar Almtuna att Filip Engarås avslutar sin hockeykarriär.

Anledningen är att 27-åringen har fått flera hjärnskakningar under sin karriär och lidit av symptom under en tid som nu stoppar honom från fortsatt spel.

– Filip har haft ett antal hjärnskakningar i sin karriär och även om han blivit frisk förklarad och känt sig bra så är det väldigt känsligt, han fick tillbaka symptom efter en träning, och känner att han inte kan spela mer, säger Almtunas sportchef Jonas Almtorp på klubbens hemsida .

Filip Engarås avslutar karriären efter hjärnskakningarna

För Filip Engarås är hockeyn därmed ett avslutat kapitel och framöver väntar en ny karriär för 27-åringen.

– En mycket duktig spelare och en otrolig person som gjorde stora avtryck på och utanför isen. I det här läget tänker vi bara på att Filip ska må bra, fungera i livet utanför isen och bli symptomfri, säger Jonas Almtorp.

Filip Engarås kommer från Stockholm och har SDE HF som moderklubb. Han flyttade sedan till Skellefteå som junior där han var lagkapten för klubbens J20-lag under två säsonger innan flytten till Nordamerika 2018. Han spelade där först fyra år på college för University of New Hampshire. Därefter spelade han tre säsonger i AHL med Bakersfield Condors och Utica Comets innan hemkomsten till Sverige förra året.

Under karriären blev det 28 poäng på 143 AHL-matcher, 19 poäng på 38 ECHL-matcher samt 22 poäng på 51 matcher i HockeyAllsvenskan för Engarås.