Uppgifter: Toronto rycker i ryske stjärnan

Kirill Martjenko kan vara på väg till Toronto Maple Leafs.

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Kirill Martjenko har varit tydlig. Han kommer inte att förlänga sitt avtal med Columbus Blue Jackets när det löper ut nästa sommar.

Den ryske forwarden, som har två produktiva säsonger bakom sig i Ohio, ska ha bett klubbledningen om en trejd. Nu kan den vara på väg att bli verklighet.

Sportsnets Elliotte Friedman och The Athletics Chris Johnston rapporterar att Toronto Maple Leafs förhandlar med Blue Jackets om 26-åringen tjänster.

Toronto jagar Kirill Martjenko

Enligt Friedman gav Blue Jackets Maple Leafs tillåtelse att prata med Martjenko om en kontraktsförlängning bortom 2026/27. Toronto skulle samtidigt få den skadade målvakten Elvis Merzlikins som en del av paketet om affären går igenom.

I motsatt riktning skulle i sådana fall Matthew Knies gå från Toronto till Columbus. I övrigt är det oklart exakt hur det totala trejdpaketet kan se ut.

Tidigare har Montreal Canadiens och Edmonton Oilers nämnts som alternativ för ryssen.

Martjenko är inne på sista året på ett treårskontrakt värt 3,85 miljoner dollar. Ett fynd sett till att han har producerat 74 respektive 67 poäng under sina två senaste säsonger med Blue Jackets.

Den storvuxne forwarden draftades ursprungligen av Columbus som 49:e spelare i andra rundan 2018. På 292 NHL-matcher har han svarat för 102 mål och 208 poäng totalt.