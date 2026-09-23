SHL-lånet spräcker nollan i AIK

Martin Schreiber har presenterat sig i AIK.

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AIK tog en stark bortaseger i HockeyAllsvenskan mot Vimmerby HC i VBO Arena under onsdagskvällen. Efter en svängig och målrik mittenakt kunde Stockholmslaget vinna matchen med 4–2.

Gästerna tog greppet om matchen redan i den första perioden när Martin Schreiber sköt 1–0 efter 07.53, framspelad av Tyler Vesel och Edvin Isén.

Det var dock i den andra perioden som det verkligen spårade ur målmässigt. AIK utökade till 2–0 genom Oliver Johansson efter knappt fem minuter. Vimmerby reducerade snabbt till 1–2 via Max Karlsson, men AIK ryckte på nytt. Christopher Bengtsson satte 3–1 och kort därefter utökade William Pethrus till 4–1 för gästerna. Innan periodvilan lyckades hemmalaget reducera i spel fem mot fyra genom Hugo Lejon, vilket skapade lite nerv inför slutakten.

I den tredje perioden försökte Vimmerby nå en ikapphämtning och skapade flera chanser, men AIK-målvakten Victor Brattström stängde igen helt. Brattström räddade 32 av 34 skott (94,12 %) medan hemmalagets Isak Sörqvist noterades för 33 räddningar på 37 skott. Trots en mållös sista period inför 1 002 åskådare kunde AIK komfortabelt spela av matchen och plocka med sig alla tre poängen hem.

Vimmerby HC – AIK 2–4 (0–1, 2–3, 0–0)

Vimmerby: Max Karlsson, Hugo Lejon.

AIK: Martin Schreiber, Oliver Johansson, Christopher Bengtsson, William Pethrus.