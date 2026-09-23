Anton Gradin flyttar till Frankrike.

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Det kom som en chock när Sparta Sarpsborg meddelade att de går i konkurs. Med bara en dryg vecka kvar till säsongen hamnade flera spelare utan kontrakt.

Där en av spelarna var svensken Anton Gradin . Efter flera säsonger i Hockeyallsvenskan, där han också gjorde en hel del mål och poäng, hamnade forwarden i en minst sagt speciell sits. Nu står det klart var 26-åringen hamnar härnäst. Enligt våra uppgifter är han klar för spel i Frankrike.

Nya klubben blir Marseille i Ligue Magnus.

Anton Gradin till Marseille

De har sedan avancemanget 2021 försökt att etablera sig i toppen av ligan. De tre senaste säsongerna har de gått till kvartsfinal i slutspelet. Anton Gradin väntas nu vara en toppspelare i klubben och ligan. Forwarden har tidigare spelar i Zugs akademi i Schweiz.

Det här blir nu hans första utlandsäventyr som senior. Hans personbästa i Hockeyallsvenskan kom säsongen 22/23 med Tingsryds AIF, då blev det 27 mål och totalt 37 poäng. Han har även spelat för Djurgårdens IF Hockey, Västerås IK och IF Troja-Ljungby i vår andraliga.