Övergångar

Avslöjar: Efter konkursen – här hamnar Anton Gradin

Publicerad 23 september 2026 22:32
Martin Jansson
Martin Jansson
Redaktör och reporter
Robin Olausson
Robin Olausson
Redaktör och reporter
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Anton Gradin blev klubblös efter Sparta Sarpsborgs konkurs.
Nu kan hockeysverige.se avslöja att svensken är klar för franska Marseille.

Anton Gradin flyttar till Frankrike.
Anton Gradin flyttar till Frankrike.
Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Det kom som en chock när Sparta Sarpsborg meddelade att de går i konkurs. Med bara en dryg vecka kvar till säsongen hamnade flera spelare utan kontrakt.

Där en av spelarna var svensken Anton Gradin. Efter flera säsonger i Hockeyallsvenskan, där han också gjorde en hel del mål och poäng, hamnade forwarden i en minst sagt speciell sits. Nu står det klart var 26-åringen hamnar härnäst. Enligt våra uppgifter är han klar för spel i Frankrike.

Nya klubben blir Marseille i Ligue Magnus. 

Anton Gradin till Marseille

De har sedan avancemanget 2021 försökt att etablera sig i toppen av ligan. De tre senaste säsongerna har de gått till kvartsfinal i slutspelet. Anton Gradin väntas nu vara en toppspelare i klubben och ligan. Forwarden har tidigare spelar i Zugs akademi i Schweiz. 

Det här blir nu hans första utlandsäventyr som senior. Hans personbästa i Hockeyallsvenskan kom säsongen 22/23 med Tingsryds AIF, då blev det 27 mål och totalt 37 poäng. Han har även spelat för Djurgårdens IF Hockey, Västerås IK och IF Troja-Ljungby i vår andraliga.

Source: Anton Gradin @ Elite Prospects

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