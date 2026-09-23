18-åringen hjälte – målskytt för andra raka matchen

Oscar Holmertz blir målskytt för andra raka matchen.

Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Det blev en extremt tät och målsnål drabbning i Liljas Arena när Nybro Vikings tog emot BIK Karlskoga i HockeyAllsvenskan under onsdagskvällen. Bortalaget drog till sist det längre strået och vann matchen med 1–0, mycket tack vare storspel i kassen från målvakten Olof Lindbom.

Matchens enda mål föll i den första perioden. Efter 13.02 hittade Oscar Holmertz rätt för gästerna, framspelad av Gustaf Franzén och Jesper Emanuelsson. Det var Holmertz andra mål för säsongen, och det skulle visa sig räcka till samtliga tre poäng.

Nybro tryckte på för en kvittering och vann skottstatistiken med 27–22, men Karlskoga försvarade sin ledning intensivt. Trots att hemmalaget fick flera chanser i numerärt överläge – inte minst under den andra perioden där Karlskoga drog på sig ett flertal utvisningar – lyckades Nybro inte överlista BIK-målvakten Olof Lindbom. Lindbom räddade samtliga 27 skott och noterades för en hållen nolla.

Även Nybros målvakt Pontus Eltonius gjorde en stark insats och motade 21 av 22 skott (95,45 %), men hemmalagets offensiv nådde inte ända fram inför de 1 474 åskådarna. BIK Karlskoga kunde därmed rida ut stormen och säkra en tung uddamålsseger.

Nybro Vikings IF – BIK Karlskoga 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

Nybro: –

Karlskoga: Oscar Holmertz.