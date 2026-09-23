I går: SHL-debut – I dag: Allsvensk målskytt

Charlie Forslund blev målskytt direkt efter sin SHL-debut.

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Det krävdes straffläggning för att skilja Östersunds IK och Almtuna IS åt i Östersund Arena under onsdagskvällen. Till slut kunde bortalaget knipa extrapoängen och vinna med 3–2 i allsvenska matchen efter att ha visat kyla i straffläggningen.

Almtuna kopplade greppet om matchen under de två första perioderna. Oscar Pentler öppnade målskyttet för gästerna efter 12.40 i den första akten, och i den andra utökade Charlie Forslund till 2–0 i spel fem mot fyra. Östersund gav dock inte upp utan reducerade genom Anton Klint strax före den andra periodvilan.

I den tredje perioden jagade hemmalaget desperat en kvittering. Med bara två minuter kvar att spela tog Östersund ut målvakten Simon Carlsson i jakten på kvittering – och chansningen gav utdelning. Med 58.03 på klockan kvitterade Anton Klint till 2–2 med sitt andra mål för kvällen och tog matchen till förlängning.

Efter en mållös förlängning fick matchen avgöras på straffar. Där klev Marwin Jarbsjö och Bruno Osmanis fram för Almtuna och överlistade Simon Carlsson. Osmanis straff blev matchavgörande medan Östersund missade sina båda försök.

Skottstatistiken slutade 36–26 i Almtunas favör. I målet räddade Tim Forslund 24 skott för segrande Almtuna (92,31 %), medan Östersunds Simon Carlsson stod för 33 räddningar (91,67 %) inför 1 363 åskådare.

Östersunds IK – Almtuna IS 2–3 efter straffar (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 0–1)

Östersund: Anton Klint (2).

Almtuna: Oscar Pentler, Charlie Forslund, Bruno Osmanis (avgörande straff).