Niklas Eriksson förklarar varför Lukas Rousek flyttas ner i fjärdekedjan.

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Lukas Rousek spelade i en av HV71:s toppkedjor tillsammans med Jan Mysak och Jonathan Ang i lördagens SHL-premiär. Han stod då för två assist i matchen, som HV förlorade med 5-4 mot Malmö Redhawks efter förlängning. Rousek var dock inblandad i en uppmärksammad situation där han blev utvisad för filmning, och vädrade efteråt sin ilska över domslutet .

I söndags straffades Rousek därför sedan med 10 000 kronor i böter av disciplinnämnden.

Inför morgondagens hemmamatch mot Skellefteå har HV71 därför valt att peta ner Lukas Rousek som har tränat i fjärdekedjan med Victor Laz och William Ignberg Nilsson under veckan. Enligt Niklas Eriksson har petningen dock ingenting att göra med Rouseks filmning i premiären.

– Det kan jag slå ner på direkt, vi jobbar inte med bestraffning i HV71. Vi jobbar med ärlighet och tydlighet. Vi har en intern dialog med Lukas, jag tycker att han gjorde sin bästa match för säsongen senast. Så det handlar inte om någon bestraffning, säger HV-tränaren till Jönköpings-Posten.

Niklas Eriksson förklarar – därför flyttas Lukas Rousek ner

Förra veckan presenterade HV71 värvningen av Pavol Regenda och nyförvärvet väntas debutera under torsdagens match. Regenda har då tagit Rouseks plats i förstakedjan med Mysak och Ang.

Niklas Eriksson förklarar nu varför det är just Lukas Rousek som får flytta på sig för att göra plats åt Pavol Regenda.

– Jag tycker att Lindströms kedja har varit vår mest stabila hela säsongen, samtidigt som vi vill ge mer tid till Hardmans kedja att hitta kemi, säger Eriksson och fortsätter:

– I det fallet fick Lukas stryka lite på foten. Man kan alltid spekulera i hur man ska bygga laget, men de här besluten är väl underbyggda och vi i ledarstaben pratar om det här i flera timmar innan besluten tas. Nu kom vi fram till att det här var bäst för laget här och nu.

Förra säsongen noterades Lukas Rousek för 31 poäng (3+28) på 52 matcher i grundserien. I kvalet mot Leksand sköt han sedan det avgörande målet som såg till att hålla HV71 kvar i SHL även över årets säsong.