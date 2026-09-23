Frölundas besked om skadorna: "Lider med honom"

Erik Thorell, Tobias Normann och Nicklas Lasu klev alla av med skador i går.

Foto: Bildbyrån

Tisdagskvällen blev en händelsefull kväll för Frölunda HC. Förutom att vinna över Färjestad BK på straffar var det tre spelare som fick gå av isen och inte återkom i spel. Bland annat fick Erik Thorell gå av i sin comebackmatch efter att ha krockat med Axel Bergkvist i andra perioden. 34-åringen var tillbaka i matchspel för första gången sedan han opererade handleden i våras. Nu meddelar Frölunda via sin hemsida hur status är.

– Det ser ut som om det är "trappan" (hjärntrappan) som gäller för honom. Jag lider med Erik, förklarar huvudtränare Robert Ohlsson.

Thorell, med Färjestad som moderklubb, förklarade innan gårdagens match att det skulle bli något extra att möta sin gamla klubb. Han hann göra en assist innan smällen med Bergkvist och matchen var över.

Normann och Lasu gick också av

Redan under uppvärmningen klev målvakten Tobias Normann av och junioren William Thegerström kallades in som andramålvakt. Normann ska inte vara aktuell för spel mot Luleå och Malmö, men kan vara tillbaka efter det.

– Han är inte aktuell för spel den här veckan, förhoppningsvis är han tillbaka i nästa, säger Ohlsson.

Ohlsson uppdaterar även om Nicklas Lasu som också gick av under matchen.

– Han har fått en smäll och är dag för dag. Vi får se om han kan spela redan mot Luleå.

Denna vecka möter Frölunda Luleå Hockey på torsdag och Malmö Redhawks på lördag.