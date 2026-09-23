Fredrik Forsberg flyttar till Norge.

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Sedan han lämnade Sverige 2024 har Fredrik Forsberg stått för ett par starka säsonger utomlands . Han gjorde först hela 39 mål och 57 poäng på 59 matcher för rumänska SC Csíkszereda innan han förra året flyttade till Polen för spel i KH GKS Jastrzebie. Där noterades Forsberg för 13 mål och 22 poäng på 19 matcher.

Därefter har 30-åringen gått klubblös inför årets säsong men nu har Fredrik Forsberg gjort klart med en ny klubbadress . Han skriver på för Gjøvik Hockey i den norska andraligan.

– När de hörde av oss kollade vi upp hur laget var, hur staden såg ut. För oss såg allting väldigt bra ut, och Gjøvik hade allt vi ville ha. Det är en lugn stad, så det var i stort sett den avgörande faktorn, säger Forsberg på klubbens hemsida , och forwarden har redan hunnit vara på plats med sin nya klubb ett par dagar:

– Det känns bra, jag hade min första träning på måndagen. Det är trevligt att träffa alla spelare och ledare runt laget och få igång säsongen.

Fredrik Forsberg flyttar till norska Gjøvik Hockey

Fredrik Forsberg blir den åttonde svensken i Gjøvik Hockey lagbygge.

– Fredrik är en spelare som kommer in med ett mycket bra CV och erfarenhet. Han är en spelare som har varit på hög nivå, och ger oss ytterligare en anfallare som kommer att bidra offensivt under säsongen, säger klubbens 32-årige svenske sportchef Juliuz Persson som har ett förflutet som spelare i BIK Karlskoga under flera års tid.

Som junior spelade Fredrik Forsberg i Djurgården innan han flyttade till Väsby IK i Hockeyettan. Därefter fick han sedan chansen av allsvenska Almtuna och efter ett par starka säsonger i klubben värvades Forsberg av dåvarande SHL-nykomlingen Leksand 2019. Forsberg gjorde två en och en halv säsong i Leksand innan han återvände till Djurgården under säsongen 2021/22.

Efter Djurgårdens degradering till HockeyAllsvenskan 2022 följde Fredrik Forsberg med ner och spelade i DIF-tröjan under säsongen 2022/23. Han blev dock inte kvar utan spelade sedan i Hockeyettan med Väsby under säsongen 2023/24 innan han flyttade utomlands för två år sedan.

Totalt har Fredrik Forsberg gjort 142 SHL-matcher och 166 matcher i HockeyAllsvenskan under sin karriär.