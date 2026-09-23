Adam Sýkora missar stora delar av säsongen.

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Förra säsongen kom Adam Sýkora upp och fick göra NHL -debut för New York Rangers. Han visade då också framfötterna med 3+1 på elva matcher trots en begränsad roll. Efter att ha tillbringat flera år i farmarligan såg slovaken därför ut att kunna vara på väg att spela till sig en ordinarie NHL-plats i Rangers under årets säsong.

Under försäsongen har 22-åringen dock drabbats av ett rejält dråpslag.

Sýkora tvingades kliva av med en skada i försäsongensmatchen mot New Jersey Devils i början av veckan. Det var i mitten av första perioden som Adam Sýkora fick en tung tackling av Devils-backen Mikael Diotte. Tacklingen gjorde att Sýkora åkte in i sargen och i fallet vred sig slovakens högra ben på ett onaturligt sätt.

Adam Sýkora fick sedan hjälpas av isen efter att ha bara ha spelat knappa tre minuter och gjort fyra byten i matchen.

Adam Sýkora blir borta länge för New York Rangers

Nu kommer New York Rangers med besked om Adam Sýkoras skada. Slovaken har drabbats av en underkroppsskada och väntas bli borta i fyra till fem månader. Det innebär att han inte kommer att spela mer under 2026 utan kan först vara aktuell för spel igen någon gång efter årsskiftet.

Adam Sýkora spelade VM för Slovakien redan som 17-åring och valdes sedan av New York Rangers i andra rundan av NHL-draften 2022. Han tog sedan klivet över till Rangers organisation 2023. Där gjorde Sýkora tre säsonger i AHL med farmarlaget Hartford Wolf Pack och 22-åringen imponerade i farmarligan vilket ledde till att han fick chansen i NHL under slutet av fjolårssäsongen.

Sýkora är på väg in i sitt sista år på rookiekontraktet som han skrev med New York Rangers 2022, med en snittlig NHL-årslön på 9,5 miljoner kronor. Totalt under sin karriär i Nordamerika har Adam Sýkora noterats för 82 poäng på 201 AHL-matcher samt fyra poäng på elva matcher i NHL. Han har också spelat VM för Slovakien 2022, 2025 och 2026.