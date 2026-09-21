Nya toppkedjan i HV71 – får stor roll från start

Pavol Regenda kastas rakt in i HV71:s toppkedja.

Foto: Bildbyrån (montage).

"Han kommer att addera spets till vår forwardssida", sa sportchef Johan Hult när han, i förra veckan, kunde presentera jättevärvningen av Pavol Regenda. En slovakisk OS-forward med med NHL-erfarenhet som hela HV71 har höga förväntningar på.

Och ja, pressen finns redan där. Inte minst efter SHL-premiären där HV tappade mot Malmö, från 3–0 till 4–5.

Idag, måndag, rapporterar Jönköpings-Posten att 26-årige Regenda kastats rakt in i en toppkedja under sin första isträning med SHL-laget. En kedja där Jan Mysak och Jonathan Ang tar de andra platserna.

– Jag har spelat med Jan tidigare, så jag vet hur han spelar och Ang är en bra spelare så det fungerade bra. Det är ett stort ansvar och jag vill bidra med mål till laget, så det känns bra. De är bra spelare att spela med, säger han nu själv till JP.

Regenda: "Hoppas kunna vara med i den matchen"

Regenda kom till Jönköping sent under lördagen, men har tidigare tränat med ett lag i Slovakien. Huruvida forwarden är redo till HV71:s torsdagsmöte med Skellefteå, eller inte, är ej klart.

– Vi får se, jag hoppas kunna vara med i den matchen men jag måste se till att vara redo också. Så vi får se hur det känns i veckan men jag vill gärna vara med och hjälpa laget så snart som möjligt, säger han till JP.

Pavol Regenda nämner Jan Mysak som en stor faktor bakom flytten, och menar att han vill bidra på sitt kontor runt motståndets mål. Därigenom hoppas han spela sig till en ny chans borta i Nordamerika och NHL.

– Det hade varit ett perfekt scenario, att hjälpa HV och på så sätt ta mig tillbaka till NHL.