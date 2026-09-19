Lukas Rousek rasar efter att ha blivit utvisad för filmning.

Foto: Bildbyån & TV4/Skärmdump (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 förlorar SHL-premiären mot Malmö Redhawks efter förlängning.

Vid ställningen 4-4, med bara minuten kvar av ordinarie tid, inträffade en uppmärksammad situation i matchen. Eemil Viro drog ner Lukas Rousek och de flesta trodde att HV71 skulle få spela powerplay under matchens slutminut. Domaren valde dock att plocka ut både Viro och Rousek. Malmö-backen blev utvisad för en hakning medan HV-forwarden tvingades till utvisningsbåset för "embellishment" (förstärkning).

Lukas Rousek var helt oförstående till utvisningen och reagerade starkt när han åkte till utvisningsbåset. I stället för ett sent powerplay för HV71 kvittades alltså utvisningarna och sedan kunde Malmö avgöra matchen i förlängning för att vinna med 5-4.

Efter matchen var Lukas Rousek rasande över att han också blev utvisad i situationen.

– Jag vill bara ha en förklaring från domarna, för jag tycker inte att det var en filmning. Jag fick pucken, tar några snabba skär framåt och han (Eemil Viro i Malmö) hookar mig och drar ner mig samtidigt så jag tappar balansen. Det är därför som jag trillar men domaren tycker att jag filmar. Jag håller inte med. Jag försökte förklara det men skrek lite mycket och han ville inte förklara varför jag blev utvisad, säger Rousek och fortsätter:

– Det var absolut ingen filmning. Det är både en "hooking" och en "holding" samtidigt som gör att jag tappar balansen. Så upplever jag det.

Lukas Rousek rasar mot domarna: "Jag är förbannad"

Du känner inte att du fick en förklaring av domaren?

– Nej. Jag gav min version men jag var förbannad och skrek på honom. Då ville han inte prata med mig, vilket jag respekterar. Jag kanske tog det för långt men som jag sade, enligt mig är det absolut ingen filmning.

Lukas Rousek var märkbart irriterad efter matchens slut och sökte upp domarna efter matchen medan lagen åkte av isen.

– Jag var väldigt frustrerad för vi hade kunnat få spela powerplay vilket kunde ha varit avgörande för matchen. Vi har en minut kvar att spela och han tar mig för filmning. Jag är förbannad över det domslutet.

Malmö Redhawks vann premiärmatchen med 5-4 efter förlängning. HV71 fick alltså nöja sig med en poäng.