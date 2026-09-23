Jonas Arntzen.

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Örebro Hockey tog säsongens första vinst under gårdagen när man besegrade Timrå IK på bortaplan med 5-1. En rejäl tillbakastuds från seriepremiärens storförlust med 7-0 mot Färjestad BK. Jonas Arntzen fick börja seriepremiären på bänken men fick chansen igår mot Timrå istället för Filip Larsson.

– Jag är nöjd. Jag tycker framför allt att jag hade att göra i första och andra. Men jag tycker att jag spelar bra och håller oss inne i matchen så gott det behövs. Sedan gör vi en jäkligt stark tredjeperiod, säger Arntzen till Nerikes Allehanda.

Backar målvaktskollegan i Örebro

Startande målvakt i seriepremiären var Filip Larsson, som har setts som förstamålvakt efter en stark försäsong. I andra perioden blev han utbytt och Arntzen fick hoppa in. Han hyllar sin målvaktskollega.

– Det är viktigt att man ser på en helhet, snarare än en enskild match. Filip har gjort det otroligt bra under hela försäsongen och har visat tidigare säsonger vilken bra målvakt han är. Man ska inte döma för att det inte gick hans väg för samtidigt gjorde vi en otroligt dålig match framför honom, säger Arntzen.

Jonas Arntzen: "En av de bästa i ligan"

Arntzen bekräftar att det var bestämt innan matchen mot Färjestad att han skulle stå på tisdagen mot Timrå. Han är väl medveten om vilka egenskaper han besitter och vad som behöver utvecklas för att kunna ta förstaspaden framför Larsson.

– Det är väl som tidigare, den här jämnheten. Min högstanivå är en av de bästa i ligan, vill jag tycka själv. Sedan är det klart att jag behöver hålla den nivån så ofta som möjligt. Tidigare år har jag haft lite för svaga perioder där jag inte kunnat följa upp en stark match. Mycket kommer till det mentala, det är ju något jag jobbat mycket med, dels efter säsongen men också under hela förra säsongen. Så känslan är bra. Jag vet vilken högstanivå jag besitter, men sedan gäller det att hålla den.

Örebro spelar sin nästa match mot IF Björklöven på torsdag och har även då hemmapremiär för säsongen. Det återstår och se vem av målvakterna som får starta matchen.