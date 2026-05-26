I flera av de tidiga tipsen inför SHL-säsongen 2026/27 tippas Timrå IK hamna i botten av tabellen.

Nu svarar Henrik Zetterberg på bottentipsen.

– Tittar man på hur SHL och de flesta andra klubbarna ser ut är det kanske inte så konstigt att de rankas före oss, säger ”Zäta” till hockeysverige.se.

Henrik Zetterberg lägger ingen vikt vid att Timrå IK spås hamna i botten av SHL-tabellen. Foto: Bildbyrån (Montage)

Förra året meddelade Timrå IK att legendaren Henrik Zetterberg officiellt kliver in i en roll som sportslig rådgivare. Enligt ”Zäta” själv blev det däremot ingen större skillnad då han redan hade varit involverad i klubben sedan tidigare. Den senaste säsongen har Zetterbergs roll och uppgifter däremot varit officiella även ”på pränt”.

Henrik Zetterberg agerar som sportslig rådgivare och sitter samtidigt med i ett sportråd som leder den sportsliga verksamheten i Timrå och bland annat sätter ihop truppen för SHL-laget. ”Zäta” jobbar däremot fortsatt på distans eftersom han och familjen fortfarande bor kvar nere i Ängelholm. Det är däremot ett jobb och en vardag som 45-åringen trivs med.

– Det funkar väldigt bra. Jag har väl varit med Timrå i bakgrunden ända sedan vi flyttade hem till Sverige. Inför den här säsongen var det väl mer på allvar och mer på riktigt. Vi har hittat ett bra arbetssätt och en bra struktur så att jag kan bo kvar här nere, säger Henrik Zetterberg till hockeysverige.se och fortsätter:

– Sedan i sportrådet som vi har med Niklas Nordgren, Emil Berglund och Kent (”Nubben” Norberg) som ”the big boss”, vi alla känner ju varandra otroligt väl. Det har varit väldigt kul och det är roligt att jobba tillsammans med människor som man tycker om. Vi hoppas att det fortsätter och att de är nöjda med det jobb man gör och att vi kan fortsätta utvecklas tillsammans.

I ett sportråd sköter man ju uppgifterna gemensamt, men hur involverad är du när det kommer till värvningar, tränarrekrytering och sådana beslut?

– Väldigt mycket, och det har också varit väldigt roligt. Jag har inte riktigt haft den här kontakten med agenter eller ringt upp spelare på det sättet tidigare. Alla spelare som man har ringt till har ju inte valt att komma till Timrå, men det är ju ändå roligt att ha kontakt med spelare och få sig en bild av hur de är som person och som spelare och höra vad de tycker och tänker om hockey. På så sätt har det varit väldigt roligt, säger ”Zäta”.

Henrik Zetterberg om Mikael Gath: ”Precis vad vi behöver”

Henrik Zetterberg har också varit den som ansvarade över Timrås jakt på en ny tränare inför den kommande säsongen. Det stod klart under säsongen att Tommy Samuelsson skulle lämna klubben och 66-åringen valde att avsluta sin tränarkarriär och gå i pension. När Zetterberg och Timrå skulle hitta en ersättare till Tommy Samuelsson föll valet på 49-årige Mikael Gath, som har varit förbundskapten för Danmark under de senaste åren.

– Det ska bli kul med ”Micke” Gath. Vi har känt ju varandra härifrån i flera år och jag tror verkligen att det kommer att vara en bra ”fit” för Timrå. Det är en person som jag tycker om och jag tycker det är roligt att få jobba med honom nu, säger Zetterberg.

Henrik Zetterberg har varit med och plockat in Mikael Gath som ny huvudtränare för Timrå IK. Foto: Bildbyrån

Det blir en lite annan tränarstil kan man lugnt säga att gå från Tommy till Gath?

– Ja, så är det. Det kommer att bli annorlunda och alla tränare är ju olika. Tommy gjorde ett fantastiskt jobb och vi är otroligt tacksamma att han tog sig an det uppdraget med tanke på att det var så pass sent som vi var tvungna att hitta en tränare, på grund av att Olli lämnade oss så sent och abrupt.

–Det jobb som Tommy gjorde i år med gruppen och för klubben, det är ovärderligt. Det var väldigt kul att jobba nära Tommy också, våra vägar har ju passerats genom landslagen och så genom åren. Men nu blev det såklart på en ännu närmare nivå. Det är en otrolig hockeymänniska och fin person.

– Samtidigt ska det bli kul att få in ”Micke” nu. Jag tror att han är precis vad vi behöver och vi alla ser fram emot att få jobba tillsammans.

Timrå IK tippas hamna i botten av SHL: ”Inte så konstigt”

Det är långt kvar till pucken släpps för SHL-säsongen 2026/27. Redan nu har däremot vissa tyckare och experter gett sig på att försöka tippa och förutspå hur SHL-tabellen ska sluta om ett år. Flertalet av förhandstipsen placerar Timrå i botten av SHL-tabellen, och i flera av tipsen är Timrå också jumbo eller nästjumbo. Enligt många tippas Timrå alltså hamna på kvalplats i SHL.

Kan Timrå IK motbevisa bottentipsen i SHL? Foto: Pär Olert/Bildbyrån

En av faktorerna bakom bottentipsen är de tunga tappen av Jonathan Dahlén och Emil Pettersson. Två stjärnspelare på SHL-nivå som blir svåra, om inte omöjliga att ersätta.

Hur ser du på att många tror att Timrå kommer hamna i botten?

– Ja, men såklart! Det är ju ingenting som är förvånande alls. Det är bara en bra motivation och sporre för oss. Vi inom truppen och klubben vet vad vi kan göra. Det krävs hårt jobb och det började ju för några veckor sedan när laget samlades igen. Killarna jobbar på otroligt bra och de kör ett tag till innan de får lite semester, sedan drar det igång på riktigt. Vi har ingenting emot att vissa experter tippar där de tippar oss.

Det var väl lite samma sak inför förra säsongen, trivs ni med att vara underdogs?

– Absolut, och tittar man på hur SHL och de flesta andra klubbarna ser ut är det kanske inte så konstigt att de rankas före oss när man kollar och jämför. Sedan brukar det ju alltid bli lite jämnare när väl matcherna börjar spelas. Vi ska se till att bevisa motsatsen än vad experterna tippar, avslutar Henrik Zetterberg.

