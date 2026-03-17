KLART: Gath slutar – tar över Timrå IK

49-årige Mikael Gath har kopplats ihop med jobbet i Timrå IK. Nu bekräftar SHL-klubben och det danska ishockeyförbundet flytten.

– Efter bra diskussioner med sportrådet så blev det självklart att välja Timrå, säger tränaren själv.

Mikael Gath ser nu ut att vara på väg till Timrå.

Mikael Gath har fått erbjudande om att bli huvudtränare för ett lag i ”en större utländsk liga”. Detta skrev nyhetsbyrån Ritzau tidigare under tisdagen. Samtidigt tackades 49-åringen av i det danska herrlandslaget, ett uppdrag som förbundskaptenen haft under de tre senaste säsongerna, och som avslutas med VM i Schweiz 2026.

Allt detta en dryg vecka efter att Expressen uppgett att Gath varit i slutförhandlingar med Timrå om jobbet som Tommy Samuelssons efterträdare.

– Med respekt för de klubbar jag varit i kontakt med så väljer jag att svara ingen kommentar, sa Gath då till den svenska kvällstidningen.

Timrå bekräftar: ”Precis den ledare vi behöver”

Men nu är alltså den tidigare Rögle- och Kristianstad-tränaren fri att gå vidare efter säsongen. Vilket snabbt följs av ett bekräftande även i Timrå.

– Vi är mycket nöjda med att få in Mikael. Han har några fina år bakom sig som förbundskapten i Danmark och sportrådets bedömning är att det här är precis den ledare vi behöver få in till föreningen och vårt herrlag. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Mikael, kommenterar Henrik Zetterberg, som sitter i sportrådet, på lagets sajt.

– Det känns jättebra och spännande. Efter tre år i landslaget kände jag mig sugen att ta mig an ett klubblag igen och efter bra diskussioner med sportrådet så blev det självklart att välja Timrå. Ser fram emot att sätta en karaktär på laget och lära känna truppen på nära håll. Jag har en ganska tydlig bild av vad jag vill att laget ska stå för, säger Gath själv.

Kontraktet är skrivet över två säsonger.

Source: Mikael Gath @ Elite Prospects