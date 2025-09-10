Timrå plockar in Henrik Zetterberg som sportslig rådgivare. Även Emil Berglund kommer in i klubben som scout.

– Det här är en förening med stolta traditioner men också med en stark framtidstro, säger Zetterberg.

Henrik Zetterberg blir sportslig rådgivare i Timrå. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

Henrik Zetterberg är en av Sveriges största spelare genom alla tider. Han har sedan karriären hjälpt Timrå i en inofficiell roll. Nu kliver 44-åringen däremot in i en officiell roll som sportslig rådgivare i klubben.

Det samtidigt som även Emil Berglund kommer in som scout.

– Det här är ett viktigt steg i vår långsiktiga satsning. Zäta och Emil har redan varit involverade på olika sätt redan förra säsongen och innan dess. Att nu forma ett officiellt sportsligt råd är helt rätt i tiden, säger Kent Norberg i ett pressmeddelande.

Henrik Zetterberg blir sportslig rådgivare

Under karriären, som startade i Timrå, vann Henrik Zetterberg OS, VM och Stanley Cup. På det vann han även Conn Smythe Trophy som slutspelets MVP när Detroit Red Wings plockade hem Stanley Cup 2008.

– Jag vill hjälpa till att skapa förutsättningar för att ännu fler unga, ambitiösa spelare ska kunna ta kliv här samt bidra till föreningens fortsatta tillväxt, säger legendaren själv.

Emil Berglund å andra sidan är en Timråkille som bland annat var med och spelade upp Timrå i SHL 2018. Karriären avslutades med två säsonger i Djurgården där den sista säsongen var 23/24. Nu står det alltså klart att den tidigare forwarden blir scout i ”sin” klubb.