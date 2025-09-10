Klart: Henrik Zetterberg kliver in i Timrå
Timrå plockar in Henrik Zetterberg som sportslig rådgivare. Även Emil Berglund kommer in i klubben som scout.
– Det här är en förening med stolta traditioner men också med en stark framtidstro, säger Zetterberg.
Henrik Zetterberg är en av Sveriges största spelare genom alla tider. Han har sedan karriären hjälpt Timrå i en inofficiell roll. Nu kliver 44-åringen däremot in i en officiell roll som sportslig rådgivare i klubben.
Det samtidigt som även Emil Berglund kommer in som scout.
– Det här är ett viktigt steg i vår långsiktiga satsning. Zäta och Emil har redan varit involverade på olika sätt redan förra säsongen och innan dess. Att nu forma ett officiellt sportsligt råd är helt rätt i tiden, säger Kent Norberg i ett pressmeddelande.
Under karriären, som startade i Timrå, vann Henrik Zetterberg OS, VM och Stanley Cup. På det vann han även Conn Smythe Trophy som slutspelets MVP när Detroit Red Wings plockade hem Stanley Cup 2008.
– Jag vill hjälpa till att skapa förutsättningar för att ännu fler unga, ambitiösa spelare ska kunna ta kliv här samt bidra till föreningens fortsatta tillväxt, säger legendaren själv.
Emil Berglund å andra sidan är en Timråkille som bland annat var med och spelade upp Timrå i SHL 2018. Karriären avslutades med två säsonger i Djurgården där den sista säsongen var 23/24. Nu står det alltså klart att den tidigare forwarden blir scout i ”sin” klubb.
