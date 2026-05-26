Nya svaret – efter NHL-intresset: ”Inställd på det”

Samtidigt som uppgifter om NHL-intresse florerar gör Eskild Bakke Olsen VM-succé med Norge. Nu kommer ett nytt svar från LHC-centern om framtiden.

– När VM är över tar det nog inte så lång tid förrän jag är tillbaka med gubbarna, säger han till Corren.

LHC:s Eskild Bakke Olsen följs av NHL-klubbar.

Norge är minst sagt årets sensation i Hockey-VM. Men med spelare som Eskild Bakke Olsen i laget kanske vi inte bör vara överraskade?

När Corren nu når den 24-årige LHC-centern, efter att kvartsfinalplatsen säkrats, har det nämligen tisslat och tasslats om NHL-intresse ett tag. Expressen följde det hela med uppgifter om att SHL-klubben kan tappa sin viktiga pjäs i slutet av mars, och sedan har VM satt igång med nya framgångar.

– Man kan lugnt säga att det är helt annorlunda. För ett år sedan spelade vi nedflyttningsmatch mot Ungern och vann med 1–0. Det har förändrats så in i helvete. När vi slog Sverige…det var riktigt stort och häftigt. En av mina största matcher i livet, säger Eskild Bakke Olsen själv till tidningen om 3–2-matchen mot grannlandet.

Bakke Olsen om NHL-intresset: ”Inställd på Linköping”

Eskild Bakke Olsen har också ett nytt svar när det gäller framtiden. Detta samtidigt som han följer hur Linköping agerar på spelarmarknaden.

– När VM är över tar det nog inte så lång tid förrän jag är tillbaka med gubbarna. Det blir bra, säger han till Corren och fortsätter.

– Jag har inte hört något mer. Jag är inställd på Linköping och att vara med på en ny resa där. Det känns som det finns lite annat go, ett annat sätt att tänka och mycket revanschlust. Jag tycker att det låter spännande.

SHL-klubben genomgår en ombyggnation och har fått in Ante Karlsson som ny huvudtränare.

– Allt är möjligt. Det är bara se och lära av Norge så kan det bli bra i LHC också, säger Bakke Olsen om förutsättningarna inför 2026/27.

