Rögle ställer sig inte i vägen – trots regelverket

Felix Nilsson ser ut att vara förlorad för Rögle – även om han inte tar en NHL-plats. Nu förklarar Hampus Sjöström varför.

– Det här är en diskussion vi för med honom och hans representanter, säger SHL-sportchefen till Helsingborgs Dagblad.

När Rögle drog igång försäsongen fanns Felix Nilsson med bland spelarna. Samtidigt ser framtiden oviss ut när han väntas skriva NHL-kontrakt med Nashville Predators.

Regelverket säger att en spelare vald i andra rundan av NHL-draften ska återvända till Europa om han inte tar en plats i NHL. Men Rögle tänker inte ställa sig i vägen om det är så att 20-åringen vill stanna i Nordamerika och försöka slå sig upp genom AHL.

– Han har en ambition att slå sig in där borta. Och om han inte gör det direkt vill han vara nära NHL-laget såklart. Och det är väl Nashvilles ambition också, säger Hampus Sjöström, sportchef i Rögle när HD ber honom att förklara.

– Utifrån ett långsiktigt perspektiv vill vi såklart inte skapa någon friktion med Felix och hans drömmar. Samtidigt ska vi se till våra behov, men det här är en diskussion vi för med honom och hans representanter, fortsätter han.

Tipset från Rögle: ”Vi räknar inte med Felix”

Hampus Sjöström menar att det i slutändan landar i vad Nilsson vill. Han berättar även att det förs diskussioner om de olika sätten man kan lösa det på. Stalltipset är dock tydligt.

– Vi räknar inte med Felix under nästa säsong. Han kommer vilja slå sin där borta och hålla sig nära NHL-klubben, säger sportchefen.

Den tidigare JVM-spelaren, född i Stockholm, kom till Rögle 2021, som junior. Därefter har han etablerat sig i SHL, innan 2025/26 blev ett explosionsartat genombrott. Löftet landade på 40 poäng (14+26) över grundserien och ytterligare sex (2+4) när man sedan tog sig hela vägen till en SM-final mot Skellefteå.

Nilsson har kontrakt med Rögle även över 2026/27, men kan alltså vara på väg bort.

