”Zäta” om nya rollen: ”Inte så stor skillnad för mig personligen”

Henrik Zetterberg är tillbaka i Timrå – men inte fysiskt.

Sin nya roll i föreningen kommer han att sköta från Skåne.

– Nej, vi blir kvar här i Ängelholm. Det kommer inte bli någon flytt för oss utan vi är rotade och trivs väldigt bra här nere, säger Henrik Zetterberg till Hockeysverige.se

Henrik Zetterberg blir kvar i Ängelholm, när han nu börjar jobba för Timrå IK.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Stig ”Stickan” Kenne

Henrik Zetterberg är tillbaka i svensk hockey lite mer officiellt än under de senaste säsongerna. Han har under några år funnits i bakgrunden hos Timrå. Men nu tar har officiellt rollen som sportslig rådgivare och kommer att arbeta nära den sportsliga organisationen med målet att fortsätta utveckla föreningen, vilket klubben meddelade igår.



– Jag har följt Timrå väldigt noggrant senaste åren. Det är egentligen inte många matcher jag missat, berättar Henrik Zetterberg för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag tycker att det varit många positiva saker i Timrå senaste säsongerna. Klubben i sig har tagit steg som förening och SHL-klubb.

– Förra säsongen hade vi såklart en otroligt stark höst. Sedan kämpade vi på och klarade oss till kvartsfinalen. Tyvärr gick vi inte vidare därifrån.

Henrik Zetterberg har följt Timrå nära.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Berättar: Har haft en nära kontakt med Kapanen

Hur har du varit inblandad i verksamheten senaste säsongerna?

– Jag har haft en nära kontakt med framför allt Kimmo (Kapanen), men också haft en viss dialog med vissa spelare och lite sådant. Varit i bakgrunden och också hjälpt till med vissa rekryteringar och beslut som behövts tagits.



Nu får Henrik Zetterberg alltså en lite mer officiell roll inom Timrå.



– I det stora hela är det inte en så stor skillnad för mig personligen mot vad det har varit innan. Kanske att det blir lite mer att jag får mer inblick i hela processen. Från juniorer och upp till A-lag.

– Det ska faktiskt bli roligt att kunna få en lite större helhetsbild och på så sätt kunna, förhoppningsvis, hjälpa till mer.



Han tog själv steget upp som spelare från juniorlaget till A-laget säsongen 1997/98. Nu vill han hjälpa unga spelarna i Timrå att ta samma steg.



– Vi har bra talanger i juniorleden och även fått några nya rekryteringar in till hockeygym, J20 och J18 som är intressanta.

– Med tanke på att jag själv tog det klivet i min hockeykarriär vill jag kunna hjälpa dom här killarna med råd, tips och finnas där för spelarna i allting som kan komma under åren.

– Det är än otrolig härlig tid i ens hockeykarriär, men det händer även otroligt mycket runt om hockeyn, vid sidan av planen. Det ska bli kul att få en lite bättre kontakt och finnas där för dom som vill.

Timrås kapten Anton Lander och tidigare sportchef Kimmo Kapanen.

Foto: Bildbyrån

”Vi blir kvar här i Ängelholm”

Henrik Zetterberg kommer såklart även vara involverad i A-lagsverksamheten.



– Absolut. Så är det. Det är också där jag haft min inblick och fokus senaste åren. Varit ett bollplank för Kimmo och ”Nubben” (Kent Norberg), men även funnits där för tränare och så vidare.



Vad det givet att tacka ja då ”Nubben” frågade om du ville ha den här rollen?

– Ja, jag och ”Nubben” hade den här dialogen redan förra vintern och våren. Vi alla var nog ganska säkra på att det skulle bli officiellt här och nu, så det här steget känns väldigt, väldigt naturligt.



Hur ser du på Timrås förutsättningar inför SHL-säsongen?

– Jag tycker att det ser bra ut. Sedan går det inte att sticka under stolen med att det finns en orsak till att (Filip) Hållander och (Oliver) Kapanen nu är i en annan liga. Dom var ganska duktiga förra säsongen och stod för framför allt mycket poäng och hårt jobb.

– Nu är dom borta. Med det sagt, tack vare att dom var i laget fanns det kanske spelare som inte fick en lika stor roll utan fick anpassa sig lite grann. Nu är det deras tur att hålla i taktpinnen och visa framfötterna.



Flyttar du och Emma hem till Njurunda nu?

– Nej, vi blir kvar här i Ängelholm. Det kommer inte bli någon flytt för oss utan vi är rotade och trivs väldigt bra här nere, avslutar Henrik Zetterberg.







