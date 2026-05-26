Klart: Rutinerade backen återvänder till Västerås

Västerås är överens med Daniel Gunnarsson. Nu återvänder backen till klubben.

– Hans erfarenhet och ledarskap blir en viktig del av vårt lagbygge, säger tf sportchefen Stefan Holmgren till lagsidan.

Daniel Gunnarsson återvänder till Västerås. Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån

Under den senaste säsongen spelade 34-åringen i Visby/Roma, där han var med och avancerade till Hockeyallsvenskan. Han noterades för 19 poäng (9+10) på 27 matcher.

Senast Daniel Gunnarsson spelade i Västerås var säsongen 2022/2023, då stod backen för 15 poäng (3+12) på 44 framträdanden.

Nu återvänder han till föreningen, något han ser fram emot.

– Jag tror verkligen på den här nysatsningen som klubben gör. Rent geografiskt så blir det också en väldigt bra lösning för mig och min familj. Det ska även bli kul att få bidra med min erfarenhet och kunskap till lagets yngre spelare, säger Gunnarsson till klubbens hemsida.

Meriter från SHL och Tre Kronor

Utöver Hockeyallsvenskan har Gunnarsson även tidigare erfarenhet av SHL, där han spelat med bland annat Färjestad och Leksand. Dessutom har backen testat på landslagsspel med Tre Kronor. Stefan Holmgren, tf sportchef, tror att hans erfarenhet kan bidra positivt både på isen och i laget.

– Danne är en rutinerad och klok back som sprider ett lugn på isen med ett stabilt spel över hela banan. Hans erfarenhet och ledarskap blir en viktig del av vårt lagbygge inför den kommande säsongen. Det känns väldigt kul att vi kan få in en spelare med hans rutin och lokala anknytning till laget, säger Holmgren.



Kontraktet sträcker sig över den kommande säsongen.

