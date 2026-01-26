Tommy Samuelsson lämnar Timrå: ”Tacksam”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tiden i Timrå blir bara en säsong lång.

Den erfarne tränargiganten Tommy Samuelsson lämnar efter säsongen.

– Jag är väldigt tacksam och glad över tiden i Timrå, säger Tommy Samuelsson till klubbens hemsida.

Tommy Samuelssons sejour i Timrå blir bara ett år lång. Foto: Magnus Andersson / BILDBYRÅN / COP 308 / MN0216

Timrå IK behöver för andra året i rad leta en ny tränare. Efter att Olli Jokinen lämnat föreningen efter fjolårssäsongen, står det nu klart att ersättaren Tommy Samuelsson kommer att lämna efter säsongen.

Men det beror inte på att han inte trivs, berättar han för klubbens hemsida.

– Jag är väldigt tacksam och glad över tiden i Timrå. Jag har trivts otroligt bra och det är en förening med en familjär känsla. Jag tycker att man är på väg att bygga något riktigt bra här, säger Tommy Samuelsson.

Ligger bra till i tabellen

Timrå IK ligger sjua i SHL med fem poäng upp till sexan Luleå. På tisdagen möter Timrå femman Malmö, som man har tio poäng upp till. Allt som allt har Tommy Samuelssons lag gjort en klart godkänd säsong hittills. Mycket tack vare Jonathan Dahléns fantastiska facit.

Han ligger tvåa i målligan samt poängligan, båda bakom Oscar Lindberg. 26+15 har stjärnan stått för, som också lämnar klubben inför nästa säsong.

Kent Norberg tycker det är jättetråkigt men inte oväntat.

– Vi visste redan då att det blir denna säsongen, eller kanske en till, säger ”Nubben” till klubbens sociala medier.

Vidare berättar han att de är i processen att plocka in en ersättare.

– Hur lång tid det tar är oväsentligt, så länge det blir rätt. Vi jobbar med det dagligen, det är en jätteviktig pusselbit för framtiden och vi hoppas landa ett namn vi verkligen vill ha.