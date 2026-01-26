”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tommy Samuelsson lämnar Timrå efter säsongen.

Då avslutar tränarikonen också sin karriär, bekräftar han för Expressen.

– Det känns som att det är rätt läge att ta beslutet nu, säger 66-åringen.

Tommy Samuelsson tackar för sig efter 50 år i ishockeyns tjänst. Foto: Bildbyrån (Montage)

23 år som spelare.

27 år som tränare.

Nu tar resan slut.

Tommy Samuelsson bekräftar under måndagskvällen att han avslutar sin karriär inom hockeyn när han lämnar Timrå efter säsongen.

– Det är några månader och några matcher kvar förhoppningsvis. Vi ska försöka göra det på ett så snyggt sätt som möjligt och sedan stannar det här tåget på en perrong någonstans där det står pension, säger Samuelsson till Expressen.

Tommy Samuelsson lämnar hockeyn – efter 50 år

Tommy Samuelsson klev in som assisterande tränare för Färjestad BK 1999. Han har sedan varit tränare på SHL-nivå under 16 säsonger där han, förutom Färjestad och Timrå, även varit verksam i Skellefteå och HV71. Han har också varit tränare för Skellefteå, HV71 och Nybro i HockeyAllsvenskan samt tränat klubbar i både Österrike, Tyskland och Schweiz.

Efter säsongen sätter 66-åringen dock punkt för karriären.

– Någon gång tar en resa, en karriär, slut. Jag hoppas att alla runtomkring mig upplever att jag har en passion och att jag älskar det jag håller på med. Det känns som att det är rätt läge att ta beslutet nu och försöka se vad som finns på andra sidan, säger Tommy Samuelsson.

Vann sex SM-guld med Färjestad

Tommy Samuelsson gjorde sin första säsong på elitnivå i Mariestad BoIS 1975/76. Han flyttade sedan till Färjestad 1977 och där blev Samuelsson kvar hela vägen fram till 1995. Tommy Samuelsson var en av sin generations största backar och han vann tre SM-guld med Färjestad 1981, 1986 och 1988 samt vann Guldpucken som Elitseriens bästa spelare 1986. Han spelade sex VM med Tre Kronor där det blev tre silver och ett brons. Samuelsson tog även OS-brons med Sverige 1980 och 1988. Samuelssons tröja med nummer 2 hänger i taket av Löfbergs Arena och hans 693 matcher är åttonde flest i Färjestads historia.

Som tränare vann Tommy Samuelsson ytterligare tre SM-guld med Färjestad, 2002, 2009 och 2011. Han har även fört upp både Skellefteå (2006) och HV71 (2022) till Elitserien/SHL. I rollen som assisterande förbundskapten var Samuelsson också med och vann VM-guld 2006 samt tog VM-silver både 2003 och 2004.

Source: Tommy Samuelsson @ Elite Prospects