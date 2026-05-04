Fick sparken av AIK – klar för SHL-klubb

I februari fick Fredrik Hallberg sparken av AIK.

Nu får han ett SHL-jobb – som assisterande tränare i Örebro.

– Profilmässigt är Fredrik som klippt och skuren för rollen som vi har sökt, säger sportchef Henrik Löwdahl.

Fredrik Hallberg kliver in i Örebro efter sparkningen från AIK. Foto: Michael Campanella/Bildbyrån

För ett år sedan lyftes Fredrik Hallberg upp som ny huvudtränare för AIK Hockey sedan Roger Melin lämnat klubben. Det blev däremot ingen lång vistelse som huvudansvarig i ”Gnaget” för 57-åringen.

I början av februari meddelade AIK att Hallberg sparkades av klubben efter en del knackiga resultat. Nu har Fredrik Hallberg dock hittat sitt nya hockeyjobb.

Han tar nämligen klivet upp till SHL och anställs som ny assisterande tränare i Örebro Hockey. Där kommer han att ingå i tränarstaben som leds av Martin Filander.

– Först och främst ska det bli otroligt kul att komma till Örebro. Jag ser fram emot att sätta igång arbetet med Martin och alla andra i ledarstaben. Jag har haft bra samtal med Henrik samt Tony och det ska bli kul att komma tillbaka till SHL-miljön, säger Hallberg via klubbens hemsida.

Fredrik Hallberg ersätter Carl Gunnarsson i Örebro

I februari sparkade Örebro assisterande tränaren Tobias Thermell och lyfte i stället in Carl Gunnarsson som ny assisterande tränare. Gunnarsson tackade sedan nej till att fortsätta i rollen och Örebro har därför fått leta efter en ny ass. coach. Efter säsongen fick Niklas Eriksson också sparken som huvudtränare varpå Martin Filander sedan har anställts som ny coach.

Nu är det alltså Fredrik Hallberg som tar Calle Gunnarssons plats i tränarstaben från och med nästa säsong.

– Profilmässigt är Fredrik som klippt och skuren för rollen som vi har sökt och vi är väldigt glada över att kunna välkomna honom till Örebro Hockey. Fredrik har stor erfarenhet från den roll som han kommer ha hos oss och han kommer komplettera våra ledare på ett bra sätt, säger sportchef Henrik Löwdahl.

Fredrik Hallberg har tidigare varit assisterande tränare för både Leksand och Oskarshamn i SHL.

Source: Fredrik Hallberg @ Elite Prospects